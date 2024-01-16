((نيو موتورز)) تسعى لتجميع سيارات ((كايى)) بمنطقة شرق بورسعيد

قال عادل جودة رئيس مجلس إدارة ((نيو موتورز))، إن الشركة أجرت مباحثات مع شركة“كايى” الصينية لتجميع سياراتها فى السوق المصرى، متوقعًا اتخاذ قرار نحو البدء فى التصنيع خلال شهر مارس المقبل.

أشار ((جودة)) إلى أن مخطط الشركة يتجه نحو إنشاء مصنع داخل مجمع صناعة السيارات بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، من خلال خط إنتاج لسيارات ((كايى)) مبدئيًا خلال العام الجارى 2024.

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أوضح وكيل السيارة بالسوق المحلى لـ”البورصة”، أن الشركة سوف تضخ 50% من استثمارات المشروع بالتعاون مع أحد المستثمرين الكويتيين، بجانب اقتراض النسبة المتبقية من البنوك العاملة داخل السوق المصرى.

أوضح أن الشركة اتجهت إلى التصنيع نظرًا لصعوبات الاستيراد فى الفترة الأخيرة، والسماح باستيراد المكونات اللازمة للتصنيع مع الاعتماد على نسبة مكون محلى بالتصنيع لا تقل عن 45%.

أضاف أن توجه الحكومة نحو توطين صناعة السيارات فى السوق المحلى وزيادة استخدام المكون المحلى فى الصناعة أحد أهم الأسباب وراء دراسة البدء بالتصنيع، كما أن الشركة الأم فى الصين رحبت بفكرة التوسع داخل السوق المصرى.

وتعمل شركة ((نيو موتورز)) فى السوق المصرى منذ عدة سنوات ماضية؛ وهى متخصصة فى بيع واستيراد السيارات، بجانب أنها موزع معتمد لسيارات العلامة التجارية ((هوندا))؛ وحاليًا الوكيل المحلى للعلامة التجارية ((كايى)).

من جانبه، قال هشام الجندى، مدير تطوير المبيعات والتسويق بالشركة، إن“نيو موتورز” طرحت السيارة ((كايى)) بالسوق المصرى خلال عام 2022، بمبيعات بلغت نحو 28 سيارة من الطرازين X3، وX3 pro بمختلف الفئات.

وأشار ((الجندى)) إلى أنه منذ أزمة الاستيراد لم تتمكن الشركة من استيراد السيارة مجددا لذلك اتجهت إلى الاستثمار فى التصنيع المحلى وتوفير مراكز لخدمات ما بعد البيع والصيانة.

أوضح لـ ((البورصة)) أن الشركة تستعد لافتتاح مركز جديد داخل صالة العرض بمدينة السادس من أكتوبر، لتوفير خدمات ما بعد البيع والصيانة لسيارات ((كايى)) وباقى العلامات التى يتم توزيعها واستيرادها خلال الربع الأول من العام الجارى.

أضاف أن المركز يشمل خدمات ما بعد البيع والصيانة لما يقرب من 12 سيارة، وتتوافر فيه قطع الغيار اللازمة، والسمكرة، والدهان، لافتًا إلى أن الشركة وفرت ما يقرب من 9 مراكز لخدمات ما بعد البيع والصيانة فى مختلف المناطق لخدمة العملاء، بالتعاون من المراكز معتمدة بالسوق المحلى.

وتبدأ أسعار السيارة ((كايى X3 Pro)) من 925 ألف جنيه للفئة الأولى ((لاكشرى))، والفئة الثانية ((فلاجشيب)) بسعر 975 ألف جنيه.