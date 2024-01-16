((نيو موتورز)) تسعى لتجميع سيارات ((كايى)) بمنطقة شرق بورسعيد

(MENAFN
- Al-Borsa News) جودة: شراكة مع مستثمر كويتى لتغطية 50% من استثمارات المصنع
قال عادل جودة رئيس مجلس إدارة ((نيو موتورز))، إن الشركة أجرت مباحثات مع شركة“كايى” الصينية لتجميع سياراتها فى السوق المصرى، متوقعًا اتخاذ قرار نحو البدء فى التصنيع خلال شهر مارس المقبل.
أشار ((جودة)) إلى أن مخطط الشركة يتجه نحو إنشاء مصنع داخل مجمع صناعة السيارات بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، من خلال خط إنتاج لسيارات ((كايى)) مبدئيًا خلال العام الجارى 2024.
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أوضح وكيل السيارة بالسوق المحلى لـ”البورصة”، أن الشركة سوف تضخ 50% من استثمارات المشروع بالتعاون مع أحد المستثمرين الكويتيين، بجانب اقتراض النسبة المتبقية من البنوك العاملة داخل السوق المصرى.
أوضح أن الشركة اتجهت إلى التصنيع نظرًا لصعوبات الاستيراد فى الفترة الأخيرة، والسماح باستيراد المكونات اللازمة للتصنيع مع الاعتماد على نسبة مكون محلى بالتصنيع لا تقل عن 45%.
أضاف أن توجه الحكومة نحو توطين صناعة السيارات فى السوق المحلى وزيادة استخدام المكون المحلى فى الصناعة أحد أهم الأسباب وراء دراسة البدء بالتصنيع، كما أن الشركة الأم فى الصين رحبت بفكرة التوسع داخل السوق المصرى.
وتعمل شركة ((نيو موتورز)) فى السوق المصرى منذ عدة سنوات ماضية؛ وهى متخصصة فى بيع واستيراد السيارات، بجانب أنها موزع معتمد لسيارات العلامة التجارية ((هوندا))؛ وحاليًا الوكيل المحلى للعلامة التجارية ((كايى)). الجندى: افتتاح مركز لخدمات الصيانة خلال الربع الأول من 2024
من جانبه، قال هشام الجندى، مدير تطوير المبيعات والتسويق بالشركة، إن“نيو موتورز” طرحت السيارة ((كايى)) بالسوق المصرى خلال عام 2022، بمبيعات بلغت نحو 28 سيارة من الطرازين X3، وX3 pro بمختلف الفئات.
وأشار ((الجندى)) إلى أنه منذ أزمة الاستيراد لم تتمكن الشركة من استيراد السيارة مجددا لذلك اتجهت إلى الاستثمار فى التصنيع المحلى وتوفير مراكز لخدمات ما بعد البيع والصيانة.
أوضح لـ ((البورصة)) أن الشركة تستعد لافتتاح مركز جديد داخل صالة العرض بمدينة السادس من أكتوبر، لتوفير خدمات ما بعد البيع والصيانة لسيارات ((كايى)) وباقى العلامات التى يتم توزيعها واستيرادها خلال الربع الأول من العام الجارى.
أضاف أن المركز يشمل خدمات ما بعد البيع والصيانة لما يقرب من 12 سيارة، وتتوافر فيه قطع الغيار اللازمة، والسمكرة، والدهان، لافتًا إلى أن الشركة وفرت ما يقرب من 9 مراكز لخدمات ما بعد البيع والصيانة فى مختلف المناطق لخدمة العملاء، بالتعاون من المراكز معتمدة بالسوق المحلى.
وتبدأ أسعار السيارة ((كايى X3 Pro)) من 925 ألف جنيه للفئة الأولى ((لاكشرى))، والفئة الثانية ((فلاجشيب)) بسعر 975 ألف جنيه.
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