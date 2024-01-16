الشركات تتأهب لتسوية المنازعات الضريبية مع ((المالية))

تتأهب شركات فى أنشطة متنوعة لتسوية المنازعات الضريبية مع وزارة المالية خلال الفترة المقبلة، وذلك بدعم من رغبة الحكومة فى الانتهاء من كل المنازعات الضريبية لأى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه بنهاية يونيو المقبل.

وقالت وزارة المالية فى بيان، إن تلك المساعى تتسق مع السياسات الضريبية المحفزة للاستثمار والداعمة لمجتمع الأعمال، ما تدفعه إلى توسيع أنشطته الإنتاجية والتصديرية.

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قال محسن الجبالى رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، إن أغلب المصانع كانت تطالب بإنهاء المنازعات الضريبية مع المالية بطريقة وديه بدلا من اللجوء إلى المحاكم والحجز على أرصدة الشركات فى البنوك لكن لم يتم الاستجابة حينها.

أضاف لـ ((البورصة))، أن قرار إنهاء المنازعات من قبل وزارة المالية يأتى فى مصلحة كل من وزارة المالية والشركات، لذلك ستلجأ الجمعية إلى مخاطبة المصانع بالمنطقة لإعداد تقرير بأسباب تراكم الضرائب عليها مع اقتراح آلية بالحل لعرضها على جهات تحصيل الضريبة.

وأشار إلى أن أغلب الشركات بالمنطقة سيستفيد من القرار، نظرًا لأن حجم أعمالهم فى حدود الـ 10 ملايين جنيه، وطالب بوجود لجنة لفض المنازعات بمحافظة بنى سويف لأن الشركات تضطر للذهاب لمحافظات أخرى لإنهاء المنازعات وتسويتها كما هو معمول به.

وذكر فى تصريح سابق لـ ((البورصة))، أن إجمالى عدد المصانع المتعثرة والمتوقفة فى المناطق الصناعية بمنطقتين صناعيتين فقط بمحافظة بنى سويف وصل إلى 80 مصنعًا.

قال محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن 95% من مصانع المحافظة من فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة طالبوا مؤخرًا بالتفاوض مع مصلحة الضرائب والتأمينات ووزارة الكهرباء والصرف الصحى لإنهاء المنازعات القضائية المرفوعة ضدهم.

أضاف لـ ((البورصة))، أن قرار المالية بتسوية المنازعات مع الشركات من شأنه أن يساعد المصانع المتعثرة والمتوقفة على استعادة عملها، نظرًا للحجز على أرصدتها فى البنوك.

وطالب بأن يتم تطبيق القرار مع منظومة التأمين حتى تساهم فى تحريك عمل الشركات وتتمكن من استعادة عملها بكامل طاقتها الإنتاجية.

قال مصدر حكومى إن هدف المالية هو الإجهاز على ملفات النزاع الضريبى للملفات التى يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه قبل 30 يونيو القادم، بهدف دخول تلك الفئة إلى منظومة“آى بى إم” الجديدة بشكل سليم.

وأضاف أن“المالية” لا تهدف إلى تجميع حصيلة محددة بقدر حل المشكلات العالقة بين مصلحة الضرائب والممولين عبر السنوات الماضية.

وأوضحت مصلحة الضرائب فى بيان لها أمس“الثلاثاء” أن المأموريات بدأت بالفعل التعامل مع هذه الملفات بالضريبة القطعية المبسطة، ولا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية مع تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونية، مضيفةً أن اللجوء للفحص الميدانى للممول لايأتى إلا مع ارتفاع نسبة المخاطر.

جدير بالذكر أن“المالية” نجحت فى إنجاز 65 ألفًا طلبًا لإنهاء المنازعات الضريبية، خلال 7 سنوات من سبتمبر 2016 حتى نهاية مايو 2023، بضريبة متفق عليها بقيمة تتجاوز 51.5 مليار جنيه.

قال ياسر حلمي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقارى ورئيس لجنة الضرائب بالغرفة، إن القرار الذى اتخذته مصلحة الضرائب صائبًا لكثرة القضايا الخاصة بالضرائب فى المحاكم والذى يستغرق النظر فيها وقتًا كبيرًا وقد يعطل الشركة لفترة زمنية.

وطالب حلمى بوجود تيسيرات واضحة وشفافة للشركات التى تتخطى حجم أعمالها حاجز الـ 10 ملايين جينه، قائلًا: ((لا بد من إعادة النظر فيها وإسقاط الغرامات فى حالة سداد الشركات لأصل الضريبة)).

قال المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن معظم الشركات العقارية حجم أعمالها يتخطى الـ 10 ملايين جنيه، والبعض الأخر والذى سيطبق عليه هذا القرار عددًا ليس كبيرًا.

وأضاف فوزي، لـ ((البورصة))، أن تحديد مصلحة الضرائب المصرية لحجم أعمال الشركات التى سيطبق عليها القرار جيد.

قال المهندس ممدوح المرشدي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن مصلحة الضرائب تعمل على إنهاء المنازعات من أجل العمل بمنظومة الضريبة الإلكترونية والتى ستعمل على ضبط العملية بين الضرائب والشركات.