((الجبلي)): ((اتحاد الصناعات)) خاطب الحكومة بإدراج التحول نحو الاقتصاد الأخضر بمبادرة الـ11%

MENAFN - Al-Borsa News) خاطب اتحاد الصناعات المصرية الحكومة بإتاحة تمويلات ضمن مبادرة الـ11% للمصانع الراغبة فى التحول نحو الاقتصاد الأخضر بحيث لا يقتصر الأمر على شراء المعدات وماكينات التصنيع فقط، وذلك فى محاولة لرفع عبء تدبير التمويلات عن كاهل الشركات وبالتحديد القائم نشاطها على التصدير.

قال شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى فى اتحاد الصناعات المصرية، إن المكتب ساعد عدد كبير من الشركات على توفيق أوضاعها البيئية من خلال توفير قروض لهم.. ولن يتمكن المكتب من تغطية جميع الطلبات التمويلية التى تحتاجها الشركات خلال الفترة الحالية.

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أضاف الجبلى لـ“البورصة”، أن القروض التى وفرها المكتب للشركات تقترب من المليار جنيه، وقدمت تلك القروض بدون فوائد بضمان البنك الأهلى للمنشآت الصناعية لشراء ماكينات صناعية داعمة للاقتصاد الأخضر.

أشار إلى أن المكتب رفع قيمة القروض المقدمة للشركات إلى 7 ملايين جنيه للمنشأة الواحدة بدلا من 5 ملايين سابقًا، وجار دراسة رفع حجم التمويل إلى 9 ملايين جنيه، فى ظل تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع تكلفة شراء المعدات وماكينات التصنيع الحديثة.

لفت إلى أن أغلب التمويلات التى يقدمها المكتب لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها تمثل النسبة الأكبر من حجم المشروعات العاملة فى السوق المصرى بالإضافة إلى تأهيلها من قبل الحكومة على فتح أسواق تصديرية جديدة.

ووافق مجلس الوزراء على إصدار مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية، بسعر عائد مخفض 11% متناقص، وذلك وفقا للمحددات الواردة من وزارة المالية.

وبلغت القيمة المالية للمبادرة 150 مليار جنيه تنقسم إلى 140 مليار لتمويل رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات، تنخفض قيمة المبادرة بواقع 20% كل عام.

قال رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى، إن تصدى الشركات للمشكلات البيئية لم يعد رفاهية فى الوقت الحالى بل ضرورة ملحة لتحقيق مستهدفات الشركات من جهة وتتطلعات الدولة إلى الوصول بصادراتها إلى 100 مليار دولار صادرات خلال الفترة المقبلة.

ويعمل مكتب الالتزام البيئى على تقديم الدعم الفنى وتنفيذ برامج بناء القدرات للمنشآت الصناعية فى مجالات التنمية المستدامة المختلفة للحد من المخاطر ودعما لجهود الدولة من خلال تقديم قروض ميسرة لشراء ماكينات وآلات حديثة تسهم فى خفض الانبعاثات وتعزز من مفهوم الاقتصاد الأخضر.

قال شريف الجبلى الذى يرأس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد الأوروبى يسعى لتطبيق ضريبة الكربون على الشركات المصدرة إلى الأسواق الأوروبية بحلول 2026 والتى يصل نسبة الانبعاثات الكربونية إلى مستويات محددة، الأمر الذى يعرقل صادرات الأسمدة والصناعات الكيماوية إذا لم تسارع فى توفيق أوضاعها.

وضريبة الكربون هى نوع من العقوبات يطبقها التى الاتحاد الأوروبى على الشركات المصدرة، والتى لا تطبق المعايير البيئية بشكل إلزامى بداية من عام 2026 على قطاعات الحديد، والألومنيوم، والأسمنت، والأسمدة، وإنتاج الكهرباء.

ويعمل فى قطاع الصناعات الكيماوية 14 ألف شركة باستثمارات تصل إلى 30 مليار دولار، وبحجم صادرات بلغ 6.6 مليار دولار فى عام 2021، ويعد أحد أكبر القطاعات الصناعية تصديرًا.

أضاف الجبلى فى تصريح سابق لـ ((البورصة))، أن الشركات تحتاج إلى تمويلات بنكية حتى تتمكن من ضخ استثمارات كافية فى مشروعات تمكنها من خفض الانبعاثات الكربونية خلال الـ 4 سنوات المقبلة وتدبير الحكومة تمويلات كافية تمكن الشركات من سرعة تطبيق الاشتراطات.



