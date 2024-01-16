تيم كولبان يكتب: القنوات المائية ليست أكبر نقاط الشحن في العالم

MENAFN - Al-Borsa News) عندما توقفت حركة المرور عبر قناة السويس في 2021، بدت التكلفة غير العادية والاضطرابات في التجارة العالمية كبيرة، لكن على بعد 5000 ميل من قناتي السويس وبنما تقع ممرات ملاحية أكثر أهمية، وهي نقاط يمكن أن تشل التجارة العالمية في حالة حدوث أي كارثة.

يمر أكثر من ربع البضائع المنقولة عبر امتداد مائي يبلغ عرضه 25 ميلاً يفصل إندونيسيا من الجهة الجنوبية الغربية عن سنغافورة وماليزيا من الجهة الشمالية الشرقية، والمعروف باسم مضيق ملقا.

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من حيث القيمة، فإن 27.9% من البضائع المرسلة حول العالم، والتي تعبر هذا المسطح المائي تتجاوز بكثير 16.6% التي تتحرك على طول قناة السويس في مصر، وفقاً لبحث أجراه البروفيسور لينكولن براتسون في كلية نيكولاس للبيئة بجامعة ديوك.

في بحث نُشر الشهر الماضي في مجلة“كوميونيكيشن إن ترانسبورتيشن ريسيرتش”، تناول براتسون بالتفصيل أنماط التجارة وطرق الشحن وأقصر المسارات عبر المحيطات لتقييم التأثير المحتمل لإغلاق أي من نقاط العبور الثلاثة عشر التي حددها حول العالم.

واستخدم بيانات عام 2019 لأن هذا هو العام الأخير الذي يمكن فيه اعتبار التجارة طبيعية قبل أن تعطل جائحة كورونا التجارة العالمية، وأجرى التحليل على التجارة بين البلدان غير المتجاورة لأن تلك التي تشترك في الحدود من المرجح أن تستخدم الطرق البرية.

خطر عسكري قرب مضيق“ملقا”



على بعد حوالي 1000 ميل لجهة شمال شرق مضيق ملقا، تطالب سبع دول على الأقل بمساحات من بحر الصين الجنوبي، مما يجعل الصراع العسكري الخطر الأكثر وضوحاً.

يقول براتسون، إن نقاط العبور التي يُقدر أنها تحمل معظم التجارة من حيث القيمة الإجمالية والوزن الإجمالي هي مضيق ملقا وبحر الصين الجنوبي.

ويحمل بحر الصين الجنوبي وحده تجارة تعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يجعله رابع أكبر اقتصاد في العالم.

مقدار التجارة التي تعبر بحر الصين الجنوبي تشكل بالتحديد محل جدل كبير.

قدر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن القيمة بنحو 3.4 تريليون دولار لعام 2016، أي أقل بنسبة 36% من التقييمات الأخرى لنفس الفترة الزمنية.

ويقدر براتسون حجمها بنحو 4.1 تريليون دولار لعام 2019، منها 3.9 تريليون دولار تمر عبر مضيق ملقا.

ثمة بعض التداخل، لأن البضائع تمر عبر ممرات بحرية متعددة في طريقها إلى وجهتها النهائية.

الرقم الدقيق لا يهم حقا، لكن ما يهم شركات الشحن والمصنعين والحكومات هو فهم مدى خطورة التأثير في حالة وقوع كارثة.

يمكن الشعور بالتأثير المضاعف الناتج عن الإغلاق الكامل لأي ممر مائي على بعد آلاف الأميال.

ممرات تتفوق على السويس وبنما



يشير براتسون إلى أنه عندما أغلقت سفينة الشحن“إيفر جيفن” قناة السويس قبل ثلاث سنوات، أضافت حوالي تسعة أيام إلى الرحلة بين تايوان وهولندا، مع ارتفاع تكلفة التجارة العالمية إلى ما يقرب من 10 مليارات دولار يومياً.

سيعاني مضيق أومباي الذي يبلغ عرضه 20 ميلاً، على بعد 7000 ميل، بين جزيرة ألور الإندونيسية وتيمور، من انخفاض بنسبة 90% في حركة المرور بسبب إغلاق قناة السويس.

حتى مضيق جبل طارق الذي يفصل بين أوروبا وأفريقيا، على بعد 2000 ميل شمال غرب قناة السويس، سيخسر 28% من تدفقات الشحن، من حيث القيمة.

رغم ذلك، ربما يكون التأثير الأكبر هو إغلاق مضيق ملقا أو بحر الصين الجنوبي.

وحال توقف المرور البحري هنا، فإن مضيق لومبوك – ماكاسار القريب وغير المعروف، والذي يقع شمال بالي، سيشهد ارتفاعاً بمقدار 14 ضعفاً بحجم التدفق التجاري.

لم نرَ بعد ما إذا كان هذا الامتداد من الماء لديه القدرة على حمل هذا الحجم بأمان.

يمر عبر مضيق ملقا أكثر من 20% من حيث القيمة من جميع الآلات الميكانيكية والمعدات الكهربائية والوقود المعدني مثل الفحم والغاز والنفط والمعادن النادرة.

تنطبق أرقام مماثلة على بحر الصين الجنوبي، في حين أن بحر الصين الشرقي، الذي يربط تايوان باليابان وكوريا الجنوبية وشمال شرق الصين، يحتل مرتبة عالية أيضاً.

كل من هذه الممرات الثلاثة على حدى يفوق بنما والسويس أهميةً، فيما تتمتع القناة الإنجليزية ومضيق جبل طارق بأهمية مماثلة.

تهديدات محتملة



لا تقتصر المخاطر على هذه الممرات المائية الآسيوية على الحرب، التي تؤثر حالياً على قناة السويس، حيث يطلق المتمردون الحوثيون الصواريخ على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر المجاور، ويبطئون التجارة عبر مضيق البوسفور التركي الذي يأخذ حركة المرور من البحر الأسود، حيث تعمل أوكرانيا على صد الغزو الروسي.

إن جفافاً، مشابهاً لذلك الذي يضر بتدفقات قناة بنما، لن يجفف بحر الصين الجنوبي أو مضيق ملقا.

رغم ذلك، هناك العديد من الكوارث الأخرى التي يمكن أن تضرب النقل البحري.

فكر في الزلازل وما ينجم عنها من موجات تسونامي، والأعاصير الشائعة في المنطقة، والانسكابات الكيميائية والحوادث النووية التي تجبر السفن على تغيير مسارها، أو حرائق الغابات التي ترسل أعمدة من الدخان الكثيف عبر المياه، مما يؤثر على الملاحة.

حتى من دون وقوع حوادث لمرة واحدة، فإن المنطقة هي بالفعل الأكثر خطورة في العالم.

ربع السفن المفقودة في عام 2022 كانت في المنطقة الممتدة من جنوب الصين إلى إندونيسيا، وفقاً لتحليل مجموعة“أليانز”.

ومع ذلك، ورغم كونه مأساوياً، فإن السفينة الغارقة أو التي تقطعت بها السبل لن تؤثر كثيراً على مسار التجارة العالمية.

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