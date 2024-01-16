لماذا تثير الضربات الأمريكية في الشرق الأوسط المخاوف بشأن البترول والتضخم؟

أعاد وابل من الضربات بقيادة الولايات المتحدة، على المتمردين الحوثيين في اليمن إيقاظ المخاوف من نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط يمكن أن يؤجج بدوره نمو الأسعار في نفس الوقت الذي يبدو فيه أن التضخم ينخفض.

وأدت عشرات الهجمات الحوثية، التي بدأت الحركة الإسلامية اليمنية تنفيذها في أكتوبر، إلى عمليات تحويل جماعية لمسارات الشحن من البحر الأحمر، حسب ما أوضحته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

موضوعاتمسؤول بالفيدرالي يؤكد احتمالية خفض الفائدة هذا العام لكنه يدعو إلى الحذر أسعار الذهب تتراجع 1% عند التسوية مع ارتفاع مؤشر الدولار جورجيفا: الاقتصاد العالمي أثبت مرونته بشكل ملحوظ في 2023

توقع خبراء الاقتصاد احتواء التأثير الأوسع على أسعار السلع نسبيًا، لكن المخاوف تتزايد الآن بشأن الآثار غير المباشرة والتي تعد أكثر أهمية على السلع، بما في ذلك البترول، في حالة انغماس القوات الأمريكية بشكل أعمق في أزمة إقليمية مستعرة منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

قالت آنا بواتا، رئيسة أبحاث الاقتصاد الكلي في شركة“أليانز تريد”، إن الوضع لم يكن يمثل بعد“راية حمراء” للاقتصاد العالمي، لكنها أضافت أن“التأثير على سلاسل التوريد العالمية قد يصبح أكثر شدة” إذا استمرت الأزمة إلى ما بعد النصف الأول من العام.

ما هي التأثيرات المصاحبة لهجوم الحوثيين إلى الأن؟

يمثل البحر الأحمر مساراً ملاحيا حيوياً، حيث يمر من خلاله نحو 15% من إجمالي التجارة البحرية العالمية، بما فيها 8% من الحبوب، و12% من البترول المنقول بحرًا و8% من الغاز الطبيعي المسال المنقول بحرًا، وتراجعت معدلات المرور في البحر الأحمر بشكل هائل منذ هجوم الحوثيين الأول في 19 اكتوبر.

أظهر أحدث قياس لمؤشر“كيل” للتجارة، والذي نشره معهد كيل للاقتصاد العالمي يوم الخميس، أنه بعد بداية هجمات الحوثيين، كانت تدفقات الحاويات عبر البحر الأحمر أقل من نصف المستوى المعتاد في ديسمبر، وانخفضت إلى أقل من 70 %من الكميات المعتادة في أوائل يناير.

أدى التفاف السفن حول أفريقيا الذي يستغرق في العادة من 7 إلى 20 يومًا إضافية، إلى ارتفاع أسعار الشحن للحاوية القياسية المنقولة من الصين إلى شمال أوروبا من حوالي 1500 دولار في نوفمبر إلى أكثر من 4000 دولار.

بدأت بعض الاقتصادات بالتأثر بالفعل، ومن المرجح أن تكون مصر واحدة منهم، نظرًا لاعتمادها على الشحن عبر قناة السويس، التي جمعت أكثر من 9 مليارات دولار من رسوم العبور في العام المالي الماضي.

كما أبلغت الشركات أيضاُ عن تعرضها للضغوط، إذ أوقف مصنع“تسلا” في ألمانيا الإنتاج حتى 11 فبراير نظرًا لنقص المكونات نتيجة لطول أوقات الشحن حول رأس الرجاء الصالح.

ما مدى خطورة اضطرابات الشحن بالنسبة للاقتصاد الأوسع نطاقًا؟

الاضطراب كبير بما يكفي بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها للقيام بعمل عسكري ضد الحوثيين.

فمنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، اعتبر صُناع السياسة الاقتصادية حدوث صراع أوسع في الشرق الأوسط“خطرًا صعوديًا” رئيسيًا على معدلات التضخم، الذي يبدو حاليًا أنه يتراجع في الاقتصادات الكبرى.

لكن محافظي البنوك المركزية بدوا متفائلين نسبيًا بشأن الآثار الاقتصادية الكلية الأوسع للظروف كما هي.

فقد قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي الأسبوع الماضي إنه“من وجهة نظر اقتصادية، إذا نظرت إلى سعر البترول، وهو مؤشر واضح للنظر إليه، لم يكن له في الواقع التأثير الذي كنت أخشى نوعًا ما أنه قد يحدث”.

لا تزال أسعار الشحن أقل بكثير من الذروة التي وصلت إليها خلال الجائحة والتي بلغت 14 ألف دولار، ولا يتوقع جوليان هينز، مدير مركز أبحاث السياسة التجارية التابع لمعهد كيل، عواقب ملحوظة على أسعار المستهلك نظرًا لأن تكاليف الشحن هي نسبة صغيرة من قيمة السلع مرتفعة السعر مثل الإلكترونيات الاستهلاكية.

يقول هينز، إن“الشركات ستتعلم في نهاية الأمر كيفية إدارة مخزوناتها وأسعارها للتكيف مع زيادة أوقات الشحن”.

وقال سايمون ماك آدم، من شركة“كابيتال إيكونوميكس” الاستشارية، إنه حتى الارتفاع الكبير في أسعار الشحن الفوري للحاويات خلال الجائحة لم يعزز التضخم العالمي سوى ببضعة أعشار نقطة مئوية فقط، وكانت معظم البضائع تُنقل بأسعار تعاقدية محددة لمدة عام أو أكثر.

وأوضح أن مستويات المخزون يجب أن تسمح لمعظم الشركات بالتعامل مع زيادة أوقات الشحن.

وفي غضون ذلك، قد يؤدي تباطؤ طلب المستهلكين في أعقاب موجة الزيادات في أسعار الفائدة إلى الحد من قدرة الشركات على رفع الأسعار وتمرير تكاليف الشحن المرتفعة للعملاء.

إذن.. هل يمكن لصُناع السياسات الاقتصادية الشعور بالراحة؟

ليس بالضرورة أن يشعر صُناع السياسات الشعور بالراحة، إذ يقول محللون إن الاضطراب الطويل سيكون مشكلة أكثر خطورة.

كما قالت شركة” أكسفورد إيكونوميكس” الأسبوع الماضي، قبل الإضرابات التي تقودها الولايات المتحدة، إنه إذا ظل البحر الأحمر مغلقًا أمام حركة المرور التجارية لعدة أشهر، فإن ارتفاع أسعار الشحن يمكن أن يضيف 0.7 نقطة مئوية إلى معدلات التضخم السنويةبحلول نهاية عام 2024.

وفي هذا السيناريو، يمكن أن يستمر التضخم العالمي في التباطؤ وستتمكن البنوك المركزية من البدء في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من منتصف العام، وفقًا لشركة“أكسفورد إيكونوميكس”، ولكن الأسعار قد لا تنخفض بالقدرالذي كان يتوقعه المستثمرون.

أشار توماس ويلاديك، كبير الاقتصاديين الأوروبيين لدى شركة“تي رو برايس”، إلى أن الشحن العالمي تعرض أيضًا لضغوط من الجفاف في قناة بنما، مما أدى إلى تقليل منافذ المرور، مضيفًا أن هذا قد يجعل التهديد التضخمي أكثر أهمية.

وقال ويلاديك إن“اثنين من أهم ممرات الشحن في العالم يتأثران في نفس الوقت، لذلك من المحتمل أن تظل أسعار الشحن مرتفعة لبعض الوقت”.

ما هو الخطر الاقتصادي الأكبر؟

يقول والمحللون، إن الخطر الأكبر على التضخم هو شعور أسواق البترول والغاز بالخوف من احتمالية نشوب صراع أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط.

وحتى الآن، تراجعت أسعار البترول خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر في ظل اشتعال الصراع بين إسرائيل وحماس.

يقول كريستان كيلر، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد في“باركليز”، إن المستويات المرتفعة من الطاقة الفائضة وتباطؤ الطلب والإمدادات القوية من خارج تحالف“أوبك+” قد احتوت حتى الآن المخاوف بشأن التعطل الحقيقي لإمدادات البترول.

ومع ذلك، فقد حدثت قفزة في سعر البترول أواخر الأسبوع الماضي في أعقاب الضربات التي قادتها الولايات المتحدة، والتي رفعت سعر خام برنت بنسبة 4% إلى 80.50 دولار للبرميل.

لقد سلطت تلك القفزة الضوء على المخاوف في الأسواق المالية من أن الاستجابة التي تقودها الولايات المتحدة قد تبشر بمزيد من المشاكل في المستقبل.

كان تراجع أسعار الطاقة محركاً رئيسياُ لانخفاض التضخم، لذا فإن أي اضطرابات في ذلك التراجع قد تؤدي لانتكاسة في مجهودات البنوك المركزية لكبح ارتفاع الأسعار.

ويقدر ويلاديك، من شركة“تي رو برايس”، أن ارتفاع أسعار البترول بنسبة 10% يمكن أن يرفع معدل التضخم في منطقة اليورو بنسبة 0.4% في غضون عام.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين يوم الجمعة إنه“قلق للغاية” بشأن تأثير الأعمال العدائية على أسعار البترول، مضيفًا أنه“لهذا السبب علينا إيقافها.