جى فى تنتهى من المرحلة الأولى لمدينة طربول الصناعية خلال عامين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال شريف حمودة رئيس مجلس إدارة شركة“جى فى للاستثمارات”، إن الشركة سوف تنتهى من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع مدينة طربول الصناعية خلال عامين.
وأضاف حمودة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج“على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية“صدى البلد”، أنه من المقرر إنشاء 13 ألف مصنع داخل مدينة طربول، خاصة أنها تمتد على مساحة 109 ملايين متر مربع.
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