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جى فى تنتهى من المرحلة الأولى لمدينة طربول الصناعية خلال عامين

1/16/2024 11:18:16 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال شريف حمودة رئيس مجلس إدارة شركة“جى فى للاستثمارات”، إن الشركة سوف تنتهى من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع مدينة طربول الصناعية خلال عامين.

وأضاف حمودة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج“على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية“صدى البلد”، أنه من المقرر إنشاء 13 ألف مصنع داخل مدينة طربول، خاصة أنها تمتد على مساحة 109 ملايين متر مربع.

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