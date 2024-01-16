جى فى تنتهى من المرحلة الأولى لمدينة طربول الصناعية خلال عامين

MENAFN - Al-Borsa News) قال شريف حمودة رئيس مجلس إدارة شركة“جى فى للاستثمارات”، إن الشركة سوف تنتهى من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع مدينة طربول الصناعية خلال عامين.

وأضاف حمودة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج“على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية“صدى البلد”، أنه من المقرر إنشاء 13 ألف مصنع داخل مدينة طربول، خاصة أنها تمتد على مساحة 109 ملايين متر مربع.

موضوعاتالشركات تتأهب لتسوية المنازعات الضريبية مع ((المالية)) الشركات المصرية تتسابق للاقتراض من المؤسسات الدولية “اكسبولينك” تطلق أكاديمية لـ((التصدير)) بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وقال إن مدينة طربول سوف تضم صناعات هندسية وغذائية وصناعات ثقيلة، بالإضافة إلى صناعة السيارات، ومشروعات الهيدروجين الأخضر.