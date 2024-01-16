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الاحتلال يقتحم عدة مدن وقرى بالضفة الغربية

1/16/2024 10:07:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عدة مدن بالضفة الغربية وداهمت عددا من المنازل فيها.


فقد اقتحمت منطقة رأس الجورة، ودير بحة، والجلدة بمدينة الخليل، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وروعت سكانها، واعتقلت فلسطينيا.


كما داهمت قوات الاحتلال بلدة إذنا غرب الخليل، ونفذت عمليات تفتيش واسعة، تخللها الاعتداء على فلسطينيين.


وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم أيضا حي كفر سابا بمدينة قلقيلية، وأغلقت بآلياتها الطرق والمفترقات المؤدية إلى الحي، فيما داهم جنود الاحتلال منازل عدد من الفلسطينيين، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع المسيّرة.


كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عزون وكفر ثلث شرق قلقيلية وسط إطلاق لقنابل الصوت والغاز.

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