ميسي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

(MENAFN
- Amman Net) فاز ليونيل ميسي قائد الأرجنتين المتوج بكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، بجائزة أفضل لاعب خلال حفل توزيع جوائز "ذا بيست"، المقدمة من الاتحاد الدولي (فيفا) عن عام 2023، بينما فاز الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة أفضل مدرب.
وتفوق ميسي خلال الحفل السنوي المقام في لندن على النرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي.
وكان ميسي فاز بالجائزة في 2022 بعد قيادة بلاده للمجد في كأس العالم وحصد لقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان رفقة زميله مبابي بعد هذا النجاح قبل أن ينتقل للدوري الأميركي للمحترفين مع إنتر ميامي.
وتم اختيار اللاعب البالغ من العمر 36 عاما بناء على تصويت مدربي المنتخبات الوطنية وقادتها والصحفيين والجماهير.
وقاد ميسي إنتر ميامي للفوز بأول لقب في تاريخه عندما توج بطلا لكأس الدوري الأميركي-المكسيكي.
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وتفوق غوارديولا على سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان ولوتشيانو سباليتي مدرب نابولي السابق. ونجح سباليتي في قيادة نابولي للفوز بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لأول مرة منذ 33 عاما.
وفاز غوارديولا مع سيتي بثلاثية الدوري الإنجليزي والكأس ودوري أبطال أوروبا والذي جاء على حساب إنتر، وقال غوارديولا ردا على سؤال عن شعوره بالفارق بين الفوز بجوائز مع برشلونة وسيتي: "برشلونة نادي القلب بالنسبة لي".
وأضاف "كل ما فزت به جاء بفضل برشلونة. برشلونة جزء من حياتي لكن مانشستر سيتي يحمل مذاقا خاصا. تغير الوضع كثيرا في النادي عنه قبل 20 عاما. الفوز بالثلاثية مع مانشستر سيتي أمر رائع".
وتابع مدرب بايرن ميونخ الألماني السابق: "تمضية الوقت مع اللاعبين أكبر جائزة أحصل عليها كمدرب".
ميسي كرة قدم فيفا ذا بيست
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