ميسي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

MENAFN - Amman Net) فاز ليونيل ميسي قائد الأرجنتين المتوج بكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، بجائزة أفضل لاعب خلال حفل توزيع جوائز "ذا بيست"، المقدمة من الاتحاد الدولي (فيفا) عن عام 2023، بينما فاز الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة أفضل مدرب.

وتفوق ميسي خلال الحفل السنوي المقام في لندن على النرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي.

وكان ميسي فاز بالجائزة في 2022 بعد قيادة بلاده للمجد في كأس العالم وحصد لقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان رفقة زميله مبابي بعد هذا النجاح قبل أن ينتقل للدوري الأميركي للمحترفين مع إنتر ميامي.

وتم اختيار اللاعب البالغ من العمر 36 عاما بناء على تصويت مدربي المنتخبات الوطنية وقادتها والصحفيين والجماهير.

وقاد ميسي إنتر ميامي للفوز بأول لقب في تاريخه عندما توج بطلا لكأس الدوري الأميركي-المكسيكي.







النجم الفرنسي السابق تييري هنري يحمل الجائزة التي فاز بها ميسي (الفرنسية)

وتفوق غوارديولا على سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان ولوتشيانو سباليتي مدرب نابولي السابق. ونجح سباليتي في قيادة نابولي للفوز بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لأول مرة منذ ‭‭33‬‬ عاما.

وفاز غوارديولا مع سيتي بثلاثية الدوري الإنجليزي والكأس ودوري أبطال أوروبا والذي جاء على حساب إنتر، وقال غوارديولا ردا على سؤال عن شعوره بالفارق بين الفوز بجوائز مع برشلونة وسيتي: "برشلونة نادي القلب بالنسبة لي".

وأضاف "كل ما فزت به جاء بفضل برشلونة. برشلونة جزء من حياتي لكن مانشستر سيتي يحمل مذاقا خاصا. تغير الوضع كثيرا في النادي عنه قبل 20 عاما. الفوز بالثلاثية مع مانشستر سيتي أمر رائع".

وتابع مدرب بايرن ميونخ الألماني السابق: "تمضية الوقت مع اللاعبين أكبر جائزة أحصل عليها كمدرب".

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