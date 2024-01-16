الهند.. ثمانيني يعود إلى الحياة قبل حرق جثمانه بدقائق

MENAFN - Khaberni) خبرني - هل سمعت من قبل عن ميت يعود للحياة؟ ربما في الأساطير أو الدراما، ولكن هذا الأمر حدث بالفعل، بعدما عاد رجل ميت إلى الحياة، قبل دقائق قليلة من حرق جثمانه، بحسب العادات الهندية بشأن المتوفيين.

واقعة مرعبة شهدتها ولاية هاريانا الهندية، بعدما عاد رجل مسن يبلغ من العمر 80 عاما إلى الحياة مجددا، إذ اكتشف نجله بالصدفة عودة النبض إلى قلبه، خلال نقله داخل سيارة الإسعاف التي اصطدمت بحفرة، ليحرك الرجل يده، بحسب قناة «NDTV» الهندية.

رجل يعود إلى الحياة في الهند قبل دقائق من حرق جثمانه

الرجل الهندي، الذي يدعي دارشان برار الذي تم إعلان وفاته من قبل إحدى مستشفيات ولاية هاريانا، عاد إلى الحياة وهو في طريقه لأداء طقوسه الأخيرة.

«خلال تحرك سيارة الإسعاف إلى منزله في كارنال من باتيالا، اصطدمت السيارة بحفرة ولاحظ حفيد برار أن يده تتحرك مستشعرًا بنبض القلب»، هكذا كشف التقرير.

كيف اكتشف نجل رجل هندي عودته للحياة؟

نجل الرجل المسن طلب من سائق سيارة الإسعاف التوجه إلى أقرب مستشفى حيث أكد الأطباء في الهند أنه على قيد الحياة، وذلك قبل دقائق من استعدادات عائلته داخل المنزل، من خلال إعداد الطعام وتجهيز الخشب لحرق الجثة.

ورغم عودة الرجل صاحب الـ80 عاما إلى الحياة في معجزة إلهية، إلا انه لا يزال في حالة حرجة وهو في وحدة العناية المركزة، بينما كشف الأطباء أن تنفسه صعب لأنه يعاني من عدوى في صدره.