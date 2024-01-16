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تقليل سطوع شاشات الأجهزة يساعد في الحفاظ على صحة العين

1/16/2024 10:06:22 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - وضح الاستشاري في طب العيون الدكتور السعودي طارق المضيان، أن تقليل سطوع شاشات الأجهزة الذكية يساعد في الحفاظ على صحة العين، وتقليل الإجهاد والجفاف فيهما.

ونصح "المضيان" بأن تكون الإنارة في المكان أعلى من السطوع في شاشة الأجهزة الذكية، وأن يكون مستوى الشاشة أسفل العين؛ لأن الجفن من المفترض أن يغطي ملم واحد من قرنية العين؛ مما يقلل نسبة الجفاف بها.

وشدد على ضرورة استعمال قطرات الترطيب للوقاية من الجفاف.

وتاليا الفيديو في موقعنا:

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