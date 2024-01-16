تقليل سطوع شاشات الأجهزة يساعد في الحفاظ على صحة العين

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- Khaberni) خبرني - وضح الاستشاري في طب العيون الدكتور السعودي طارق المضيان، أن تقليل سطوع شاشات الأجهزة الذكية يساعد في الحفاظ على صحة العين، وتقليل الإجهاد والجفاف فيهما.
ونصح "المضيان" بأن تكون الإنارة في المكان أعلى من السطوع في شاشة الأجهزة الذكية، وأن يكون مستوى الشاشة أسفل العين؛ لأن الجفن من المفترض أن يغطي ملم واحد من قرنية العين؛ مما يقلل نسبة الجفاف بها.
وشدد على ضرورة استعمال قطرات الترطيب للوقاية من الجفاف.
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