أصحاب الأفخاذ الكبيرة أقل عرضة للمشاكل الصحية

MENAFN - Khaberni) خبرني - وجدت دراسات حديثة، أن الأشخاص الذين يمتلكون عضلات أفخاذ علوية كبيرة ومتينة محظوظون صحيا أكثر من غيرهم؛ إذ تنخفض نسبة إصابتهم بمشاكل صحية متعددة.

صحة القلب

وقال فريق باحثين من جامعة كيتاساتو في اليابان، إن الأشخاص الذين يمتلكون عضلات قوية وكبيرة في الفخذ العلوي هم أقل تعرضا لخطر الإصابة بالجلطات وفشل عضلة القلب بنسبة 41%.

وقاس الباحثون في الدراسة قوة عضلات الفخذ الرباعية وعضلات الساق لأكثر من 1000 مريض أصيب بنوبة قلبية، وبعد متابعتهم أربع سنوات، وجدوا أن كل زيادة بنسبة 5% في قوة عضلات الفخذ كانت مرتبطة بانخفاض بنسبة 11% بخطر الإصابة بالجلطات وفشل عضلة القلب.

تحسين قوة الدماغ

تشير الأبحاث بشكل متزايد إلى أن الفخذين القويين لهما تأثير غير مباشر على قوة الدماغ.

وبينت دراسة شملت 324 متطوعًا أجرتها جامعة كينغز كوليدج في لندن، "علاقة وقائية مذهلة" بين عضلات الساق العلوية القوية والقدرة العقلية وبنية الدماغ المحفوظة بشكل أفضل على مدى 10 سنوات.

فيما أكدت دراسة أخرى أن تمارين الساق مع الوزن، مثل القرفصاء التي تقوي الجزء العلوي من الفخذين، تحفز الإشارات العصبية التي تعتبر حيوية في إنتاج خلايا دماغية صحية جديدة.

محاربة التهاب المفاصل

يقول الباحثون إن عضلات الفخذ القوية تلعب دورا في دعم العمود الفقري، وبالتالي لديها القدرة على تقليل آلام أسفل الظهر.

ووفقا لدراسة جديدة أجرتها جامعة كاليفورنيا، فإن الأفخاذ الكبيرة تقلل من خطر الحاجة إلى استبدال الركبة بالكامل.