منح دراسية للأردنيين ببروناي وتركيا وباكستان

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر منح دراسية للعام الجامعي 2024-2025 مقدمة من حكومة بروناي/ دار السلام في البرامج الدراسية كافة (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) في تخصصات مختلفة في الجامعات التالية:





University Islam Sultan Sharif Ali





University Brunei Darussalam





University Teknologi Brunei





Politeknik Brunei





تشمل المنحة الدراسية:





(تغطية الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل، سكن، بدل وجبات طعام، مصروف شهري، تذكرة طيران ذهاباً وإياباً على الدرجة الاقتصادية).





 شروط التقدم:





– ألا يزيد عمر الطالب في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس عن (25) عاماً، وطالب الماجستير عن (35) عاماً في 1-7-2024





– ألا تقل علامة الطالب في امتحان IELTS عن (6) وفي امتحان TOEFL عن (550).





– ينتهي تقديم الطلبات بتاريخ 15-2-2024.





وبإمكان الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح الدراسية الدخول إلى الموقع الإلكتروني لتعبئة الطلب مدعماً بالوثائق المطلوبة مصدقة حسب الأصول.





ملاحظات:





. يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.





تركيا





وأعلنت الوزارة أيضا عن توافر منح دراسية مقدمة من الحكومة التركية في جميع البرامج الدراسية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) وفي تخصصات مختلفة، حيث سيتم توزيع الطلبة الحاصلين على هذه المنح على الجامعات الحكومية والخاصة بناءً على معايير ونظام مفاضلة بالإضافة إلى المقابلة التي سيخضع لها الطالب من قبل اللجنة التركية المختصة.





 تشمل المنحة الدراسية:





(تغطية الرسوم الدراسية بما فيها السنة التحضيرية، السكن، راتب شهري، التأمين الصحي، تذكرة طيران لمرة واحدة ذهاباً واياباً).





 آلية التقديم: يقوم الطالب بالدخول الى الموقع الإلكتروني التالي: لتعبئة الطلب والاطلاع على مزيد من المعلومات حول المنح والتخصصات المتاحة والجامعات وشروط القبول والتسجيل.





 فترة تقديم الطلبات: تبدأ من تاريخ 10-1-2024 وتنتهي بتاريخ 20-2-2024.





ملاحظات:





. يشترط أن يكون عمر الطالب للبكالوريوس (أقل من 21 عاماً)، الماجستير (أقل من (30) عاماً)، والدكتوراه (أقل من (35) عاماً).





. الحد الأدنى لمعدل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها (90%) للراغبين بالالتحاق في تخصصي "الطب البشري وطب الاسنان، و(80%) في تخصصات الهندسة.





. يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023 مع ضرورة التقيد بالجامعات التركية المعترف بها لدى الوزارة المدرجة على الرابط التالي:





الباكستان





كما أعلنت الوزارة عن توافر منح دراسية مقدمة من جامعة COMSATS/ الباكستان للعام الجامعي 2024-2025 في برامج الدراسات العليا (الماجستير، الدكتوراه) في عدد من التخصصات بحيث تشمل المنحة الدراسية (تغطية الرسوم الدراسية، رسوم القبول لمرة واحدة، رسوم التسجيل والمختبر، رسوم إشتراك في المكتبة).





وبإمكان الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح الدراسية الدخول إلى أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين للحصول على مزيد من المعلومات عن التخصصات والتفاصيل المتعلقة بالقبول وتعبئة الطلب:





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ملاحظات:





. الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو تاريخ 30-6-2024.

. يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.



