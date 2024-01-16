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منح دراسية مقدمة من حكومة بروناي

1/16/2024 10:00:15 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر منح دراسية للعام الجامعي 2024-2025 مقدمة من حكومة بروناي/ دار السلام في كافة البرامج الدراسية (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) في تخصصات مختلفة في الجامعات التالية:

University Islam Sultan Sharif Ali

University Brunei Darussalam

University Teknologi Brunei

Politeknik Brunei

تشمل المنحة الدراسية:

(تغطية الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل، سكن، بدل وجبات طعام، مصروف شهري، تذكرة طيران ذهاباً وإياباً على الدرجة الاقتصادية).

 شروط التقدم:

- ألا يزيد عمر الطالب في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس عن (25) عاماً، وطالب الماجستير عن (35) عاماً في 1-7-2024

- ألا تقل علامة الطالب في امتحان IELTS عن (6) وفي امتحان TOEFL عن (550).

- ينتهي تقديم الطلبات بتاريخ 15-2-2024.

وبإمكان الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح الدراسية الدخول إلى الموقع الإلكتروني لتعبئة الطلب مدعماً بالوثائق المطلوبة مصدقة حسب الأصول.

ملاحظات:

. يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.

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