منح دراسية مقدمة من حكومة بروناي

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- Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر منح دراسية للعام الجامعي 2024-2025 مقدمة من حكومة بروناي/ دار السلام في كافة البرامج الدراسية (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) في تخصصات مختلفة في الجامعات التالية:
University Islam Sultan Sharif Ali
University Brunei Darussalam
University Teknologi Brunei
Politeknik Brunei
تشمل المنحة الدراسية:
(تغطية الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل، سكن، بدل وجبات طعام، مصروف شهري، تذكرة طيران ذهاباً وإياباً على الدرجة الاقتصادية).
شروط التقدم:
- ألا يزيد عمر الطالب في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس عن (25) عاماً، وطالب الماجستير عن (35) عاماً في 1-7-2024
- ألا تقل علامة الطالب في امتحان IELTS عن (6) وفي امتحان TOEFL عن (550).
- ينتهي تقديم الطلبات بتاريخ 15-2-2024.
وبإمكان الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح الدراسية الدخول إلى الموقع الإلكتروني لتعبئة الطلب مدعماً بالوثائق المطلوبة مصدقة حسب الأصول.
ملاحظات:
. يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.
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