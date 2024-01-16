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صندوق النقد يتوقع نموا أفضل للاقتصاد العالمي في 2024

1/16/2024 9:36:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفيا نموا أفضل للاقتصاد العالمي في 2024 مقارنة بالعام الماضي، وأشارت إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة يتجه لهبوط ناعم أو ما يعرف بالـ «soft landing» بالتزامن مع بدء تخفيض أسعار الفائدة المتوقع من قبل الفيدرالي.
وأكدت غورغيفيا أن الاقتصاد العالمي أثبت مرونته بشكل ملحوظ، وأن عام 2023 كان أفضل من المتوقع بفارق بسيط، ولكنها أشارت إلى أن التوترات الجيوسياسية الحالية قد تهدد بضغوط جديدة على الأسعار ومتاعب في سلاسل التوريد في 2024.
وقالت غورغييفا في حدث أقيم في «بلومبرغ هاوس» في دافوس: «لقد أثبت الاقتصاد العالمي مرونته بشكل ملحوظ. يأتي عام 2023 أفضل مما توقعنا بفارق بسيط. هناك بعض الرياح قادمة من عام 2023 إلى عام 2024»، وفقا لما ذكرته «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية Business».
وقد رددت زميلتها النائبة الأولى للمدير العام جيتا جوبيناث مشاعر رئيسة صندوق النقد الدولي، التي قالت أمام لجنة دافوس إن فرص ما يسمى بالهبوط الناعم ارتفعت «إلى حد كبير، وأن توقعات السوق لتخفيضات سريعة في أسعار الفائدة هي» سابق لأوانه بعض الشيء.
لقد تغيرت الحقائق الاقتصادية منذ توقع صندوق النقد الدولي في أكتوبر نموا بنسبة 2.9% لهذا العام. وفي حين أن التضخم قد يتراجع دون دفع الاقتصادات الكبرى إلى الركود، فإن الحرب الطويلة الأمد بين إسرائيل وحماس وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر تهدد بضغوط جديدة على الأسعار ومتاعب سلسلة التوريد.
وتحدثت غورغيفا بعد ساعات من فوز دونالد ترمب في ولاية أيوا أثناء سعيه للترشح للحزب الجمهوري. وردا على سؤال عما إذا كانت تتفق مع سلفها في صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، على أن رئاسة ترامب الأخرى يمكن أن تشكل تهديدا، قالت غورغييفا إن الأمر متروك للأميركيين لاختيار زعيمهم - وسيركز الصندوق على السياسات التي سينفذها الفائز في نهاية المطاف.
وبالانتقال إلى الصين، حثت إدارة شي جينبينغ على مواصلة فتح الشركات المملوكة للدولة، ومعالجة قضايا ديون الحكومة المحلية وتنظيم قطاع العقارات لضمان عدم وقوع الاقتصاد في فخ النمو المنخفض.
وقالت غورغييفا: «تدرك الصين أنه ما لم تمض قدما في الإصلاحات الهيكلية الصعبة، فإنها ستشهد انخفاضا في النمو إلى أقل من 4%، مضيفة أنها ترى»عزما قويا للغاية على الاستمرار في المشاركة على المستوى الدولي».
بدوره، قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في دافوس، قبل يوم واحد من الأرقام الرسمية للناتج المحلي الإجمالي والصناعة، إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما بنحو 5.2% في عام 2023، متجاوزا هدف النمو الرسمي للحكومة لهذا العام دون الاعتماد على «تحفيز ضخم». الإنتاج ومبيعات التجزئة مستحقة.
بالنسبة لعام 2024، من المتوقع على نطاق واسع أن تحدد بكين هدف النمو عند حوالي 5% مرة أخرى.
ومن المقرر أن تلتقي غورغييفا بالرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي يوم الأربعاء في دافوس. وعندما سئلت عن النتائج في ظل حكومته الجديدة، قالت: «حتى الآن جيدة جدا».
وقالت غورغييفا: «ما تفعله هذه الإدارة هو معالجة صارمة للغاية لبعض أوجه القصور التي نراها جميعا».
أعطى صندوق النقد الدولي خطط مايلي الاقتصادية تصويتا رئيسيا بالثقة في 10 يناير، حيث وافق على مراجعة برنامج البلاد الذي تبلغ قيمته 44 مليار دولار والذي من المرجح أن يفتح باب صرف قرض أكبر من المتوقع بقيمة 4.7 مليار دولار للدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، في انتظار موافقة مجلس الإدارة.
وقالت غورغييفا إن صندوق النقد الدولي «يهتم بشدة بأن تقوم الأرجنتين بحماية شعبها الأكثر ضعفا بينما تمضي قدما في إصلاحات جريئة للغاية».

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