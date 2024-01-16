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رئيس أكبر صندوق ثروة سيادي بالعالم يحذر من انخفاض العائدات مستقبلا

1/16/2024 9:36:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يستعد صندوق الثروة السيادية النرويجي البالغ حجمه 1.5 تريليون دولار للأداء الضعيف من الأسواق في السنوات القادمة مع احتمال استمرار الضغوط التضخمية، وقال الرئيس التنفيذي نيكولاي تانجين في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «لسنا متفائلين للغاية عندما يتعلق الأمر بالعائدات».
وأضاف: «هناك المزيد من الضغوط التضخمية الأساسية وأعتقد أنها ستبقى هناك لفترة أطول». «أعتقد أن البنوك المركزية الرئيسية ستكون حذرة للغاية في خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة لأنها كانت بطيئة للغاية في رفعها»، وفقا لما اطلعت عليه «العربية Business».
وتم إنشاء الصندوق في التسعينيات لاستثمار عائدات النفط والغاز النرويجية في الخارج، الصندوق ـ المعروف أيضا باسم Norges Bank Investment Management ـ هو أكبر مالك فردي للأسهم في العالم.
ويمتلك صندوق الثروة النرويجي اليوم حصصا في أكثر من 9 آلاف شركة، أو حوالي 1.5% من إجمالي الأسهم في الشركات المدرجة في العالم، بالإضافة إلى أصول في الدخل الثابت والعقارات والبنية التحتية لمشروعات الطاقة المتجددة. وهذا يعطي الصندوق رؤية فريدة حول صحة الأسواق.
وقال تانجين: «لدينا بعض الضغوط التضخمية الأساسية، ولدينا طلب مرتفع للغاية على الأجور في الكثير من البلدان، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى بعض التصاعد في التضخم في المستقبل». مضيفا: لدينا بعض التأثيرات المناخية، التي لها تأثير سلبي على التسعير، وهناك أوضاع جيوسياسية متوترة، وأزمات في الطرق التجارية، وأشياء كثيرة ـ إنه ليس كوكتيلا يدعو للتفاؤل.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة بلاك روك، فيليب هيلدبراند، إن تباطؤ نمو أسعار المستهلك يمنح الأسواق المالية إحساسا زائفا بالأمان وأن التضخم قد يتبين أنه أكثر ثباتا مما كان متوقعا. ومن المرجح أيضا أن يمنع التضخم البنك المركزي الأوروبي من خفض أسعار الفائدة هذا العام، وفقا لعضو مجلس الإدارة روبرت هولزمان.
وقال تانجين إن الوتيرة السريعة التي رفعت بها البنوك المركزية أسعار الفائدة كان لها تأثير على الاقتصاد، مع آثار سلبية بشكل خاص على الشركات المدينة وسوق العقارات، مضيفا أن معظم «القفزة الكبيرة في تكلفة رأس المال ربما تكون قد انتهت». وقال تانجين: «من هنا، من المحتمل أن يعود الأمر إلى طبيعته قليلا في المستقبل».
ومنذ توليه منصبه في عام 2020، حث تانجين المتداولين لديه على التفكير بشكل أكثر تناقضا والاستفادة من الطبيعة طويلة المدى للصندوق. كما دعا أيضا إلى أن يكون الصندوق مساهما أكثر نشاطا، مع موقف أقوى بشأن القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة وحوكمة الشركات.
وخسر الصندوق 34 مليار دولار في الربع الثالث بعد أن تأثرت الأسواق المالية بمخاوف النمو العالمي. جاء ذلك بعد أن حقق انتعاش أسهم التكنولوجيا عائدا بقيمة 143 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023. ومن المقرر أن يصدر الصندوق، الذي يتتبع إلى حد كبير مؤشرا قياسيا بناء على إطار أصدره البرلمان، أرقاما رئيسية للعام بأكمله في نهاية يناير.

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