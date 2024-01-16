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بطارية نووية تنتج الطاقة لمدة 50 عاما دون الحاجة للشحن!

1/16/2024 9:35:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت شركة صينية ناشئة عن بطارية جديدة قالت إنها قادرة على توليد الكهرباء لمدة 50 عاما، من دون الحاجة إلى الاستبدال أو إعادة الشحن، وقالت شركة «بيتافولت تكنولوجي»، ومقرها بكين، إن بطاريتها النووية هي الأولى في العالم، حيث تضع 63 نظيرا نوويا في وحدة أصغر من عملة معدنية.
وقالت الشركة إن بطارية الجيل التالي دخلت بالفعل مرحلة الاختبار التجريبي وسيتم في النهاية إنتاجها بكميات كبيرة للتطبيقات التجارية مثل الهواتف والطائرات من دون طيار.
وقالت الشركة في بيان صحافي «يمكن لبطاريات الطاقة الذرية «بيتافولت» تلبية احتياجات إمدادات الطاقة طويلة الأمد في سيناريوهات متعددة، مثل الفضاء الجوي، ومعدات الذكاء الاصطناعي، والمعدات الطبية، والمعالجات الدقيقة، وأجهزة الاستشعار المتقدمة، والطائرات من دون طيار الصغيرة والروبوتات الصغيرة».
وسيساعد هذا الابتكار الجديد في مجال الطاقة الصين على اكتساب ميزة رائدة في الجولة الجديدة من الثورة التكنولوجية للذكاء الاصطناعي، وتعمل البطارية عن طريق تحويل الطاقة المنبعثة من النظائر المتحللة إلى كهرباء، من خلال عملية تم استكشافها لأول مرة في القرن العشرين.
تمكن العلماء في الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة من تطوير التكنولوجيا لاستخدامها في المركبات الفضائية والأنظمة تحت الماء والمحطات العلمية البعيدة، إلا أن البطاريات النووية الحرارية كانت باهظة الثمن وضخمة الحجم.
وتم تناول مساعي تصغير البطاريات النووية وتسويقها تجاريا في إطار الخطة الخمسية الرابعة عشرة للصين المصممة لتعزيز اقتصاد البلاد بين عامي 2021 و2025، في حين تعمل المؤسسات البحثية في الولايات المتحدة وأوروبا أيضا على تطويرها.
وقالت شركة «بيتافولت» إن بطاريتها النووية، التي أطلقت عليها اسم BB100 يمكنها توفير 100 ميكروواط من الطاقة وبجهد 3 فولت، بينما يبلغ حجمها 15×15×5 ملليمتر مكعب، إلا أنها تخطط لإنتاج بطارية بقوة 1 واط بحلول عام 2025.
حجمها الصغير يعني أنه يمكن استخدامها بشكل متسلسل لإنتاج المزيد من الطاقة، حيث تتخيل الشركة هواتف محمولة لا تحتاج إلى شحن أبدا وطائرات من دون طيار يمكنها الطيران إلى الأبد. ويعني تصميمها متعدد الطبقات أيضا أنها لن تشتعل أو تنفجر استجابة لقوة مفاجئة، كما تدعي «بيتافولت»، في حين أنها قادرة أيضا على العمل في درجات حرارة تتراوح من -60 درجة مئوية إلى 120 درجة مئوية.
وقالت الشركة «إن بطارية الطاقة الذرية التي طورتها آمنة تماما، ولا تحتوي على إشعاعات خارجية، ومناسبة للاستخدام في الأجهزة الطبية مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب والقلوب الاصطناعية والقوقعة في جسم الإنسان».
بطاريات الطاقة الذرية صديقة للبيئة. وبعد فترة الاضمحلال تتحول النظائر الـ 63 إلى نظير مستقر للنحاس، وهو غير مشع ولا يشكل أي تهديد أو تلوث للبيئة.

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