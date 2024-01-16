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العالم على موعد مع أول تريليونير بالتاريخ خلال 10 سنوات!

1/16/2024 9:35:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سيكون لدى العالم أول «تريليونير» في غضون عقد من الزمن، بحال استمرت الاتجاهات الحالية من عدم المساواة عالميا، بينما لن يتم القضاء على الفقر قبل 229 سنة أخرى، بحسب دراسة جديدة.
وكشف تقرير منظمة «أوكسفام»، حول عدم المساواة وقوة الشركات العالمية، عن تضاعف ثروات أغنى خمسة رجال في العالم من 405 مليارات دولار إلى 869 مليار دولار منذ عام 2020 - بمعدل 14 مليون دولار في الساعة - بينما أصبح ما يقرب من خمسة مليارات شخص أكثر فقرا.
أغنى خمسة رجال هم الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» إيلون ماسك، وبرنارد أرنو وعائلته من شركة «LVMH» الفاخرة، ومؤسس «أمازون» جيف بيزوس، ومؤسس «أوراكل» لاري إليسون، وخبير الاستثمار وارن بافيت.
وتكشف الدراسة بعنوان «Inequality»، التي نشرتها المنظمة تزامنا مع بدء أعمال منتدى دافوس لرجال الأعمال والحكومات في سويسرا، أن سبعا من كل عشر من أكبر الشركات في العالم لديها ملياردير كرئيس تنفيذي أو مساهم رئيسي. وتبلغ قيمة هذه الشركات 10.2 تريليونات دولار، أي ما يعادل أكثر من الناتج المحلي الإجمالي لجميع البلدان في إفريقيا وأميركا اللاتينية مجتمعة.
ويقول المدير التنفيذي المؤقت لمنظمة «أوكسفام» الدولية أميتاب بيهار، في الدراسة التي اطلعت عليها «العربية Business»، «إننا نشهد بدايات عقد من الانقسام، حيث يتحمل مليارات الأشخاص الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الوباء والتضخم والحرب، بينما تزدهر ثروات المليارديرات. وهذا التفاوت ليس من قبيل الصدفة، إن طبقة المليارديرات تضمن أن الشركات تقدم المزيد من الثروة لهم على حساب الجميع».
وقد تعززت الزيادة الهائلة في الثروة المتطرفة التي شهدتها السنوات الثلاث الماضية، في حين ظل الفقر العالمي غارقا في مستويات ما قبل الجائحة. أصبح المليارديرات أكثر ثراء بمقدار 3.3 تريليونات دولار عما كانوا عليه في عام 2020، ونمت ثرواتهم بمعدل أسرع بثلاث مرات من معدل التضخم.
على الرغم من أنها تمثل 21% فقط من سكان العالم، فإن الدول الغنية في الشمال العالمي تمتلك 69% من الثروة العالمية وهي موطن لـ 74% من ثروة المليارديرات في العالم.
إن ملكية الأسهم تفيد بشكل كبير الأغنياء. ويمتلك الواحد% الأكثر ثراء 43% من جميع الأصول المالية العالمية. ويمتلكون 48% من الثروة المالية في الشرق الأوسط، و50% في آسيا، و47% في أوروبا.
وفي انعكاس لثروات الأثرياء، من المتوقع أن تتخطى الشركات الكبيرة سجلات أرباحها السنوية في عام 2023. وقد حققت 148 من أكبر الشركات في العالم معا 1.8 تريليون دولار من إجمالي صافي الأرباح في العام حتى يونيو 2023، وهي قفزة بنسبة 52% مقارنة بمتوسط صافي الأرباح في 2018-2021 البالغة 1.8 تريليون دولار.
كما ارتفعت أرباحهم غير المتوقعة إلى ما يقرب من 700 مليار دولار. ويخلص التقرير إلى أنه مقابل كل 100 دولار من الأرباح التي حققتها 96 شركة كبرى بين يوليو 2022 ويونيو 2023، تم دفع 82 دولارا للمساهمين الأثرياء.
وارتفعت ثروة جيف بيزوس البالغة 167.4 مليار دولار بمقدار 32.7 مليار دولار منذ بداية العقد. ورفعت الحكومة الأميركية دعوى قضائية ضد شركة «أمازون»، مصدر ثروة بيزوس، بتهمة ممارسة «قوتها الاحتكارية» لرفع الأسعار، وتدهور الخدمة المقدمة للمتسوقين وخنق المنافسة.
ويعمل الناس في جميع أنحاء العالم بجهد أكبر ولساعات أطول، وغالبا ما يحصلون على أجور زهيدة في وظائف محفوفة بالمخاطر وغير آمنة. فشلت أجور ما يقرب من 800 مليون عامل في مواكبة التضخم وخسروا 1.5 تريليون دولار على مدى العامين الماضيين، أي ما يعادل ما يقرب من شهر (25 يوما) من الأجور المفقودة لكل عامل.
ويظهر تحليل جديد لمنظمة «أوكسفام» لبيانات التحالف المعياري العالمي أن 0.4% منها ملتزمة علنا بدفع أجر معيشي للعمال ودعم أجر معيشي في سلاسل القيمة الخاصة بها. سوف يستغرق الأمر 1200 عام حتى تتمكن المرأة العاملة في القطاع الصحي والاجتماعي من كسب ما يكسبه متوسط الرئيس التنفيذي في أكبر 100 شركة في عام واحد.
ويبين تقرير أوكسفام أيضا، الذي يضم بيانات من أكثر من 1600 من أكبر الشركات في جميع أنحاء العالم، كيف أدت «الحرب على الضرائب» التي تشنها الشركات إلى انخفاض معدل الضريبة الفعلي على الشركات بنحو الثلث في العقود الأخيرة، في حين قامت الشركات بخصخصة القطاع العام وفصل الخدمات مثل التعليم والمياه.

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