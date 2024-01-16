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الوطني انخفاض الفائدة ومرونة الاقتصادات العالمية أبرز محفزات نمو الأسهم في 2024

1/16/2024 9:35:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن معظم أسواق الأسهم العالمية أنهت تداولات 2023 بتسجيل مكاسب كبيرة في ظل تخطي المستثمرين سلسلة الصعوبات الناجمة عن الرياح المعاكسة المختلفة والتي تراوحت بين ارتفاع معدلات التضخم، وتشديد السياسات النقدية للبنوك المركزية، واحتماليه الركود.
وكانت العوامل الجيوسياسية السلبية وتقلبات أسواق النفط من المخاطر الإضافية التي تعرضت لها الأسواق، وجاء أداء الأسواق الناشئة وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي أقل من نظيراتها في الأسواق المتقدمة، في ظل استمرار ضعف الأوضاع الاقتصادية في الصين وانخفاض أسعار النفط وتباطئ آفاق النمو.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من التوقعات بتسجيل الأسهم أداء جيد في 2024 نظرا لانحسار الرياح المعاكسة، إلا أن توقعات النمو غير الواضحة وتزايد عدم اليقين الجيوسياسي تبقى من أبرز المخاطر الرئيسية التي تهدد النمو، فيما يعتبر انخفاض عائدات السندات والفائدة، واستمرار مرونة الاقتصاد وقوة الأرباح، من أبرز العوامل المعززة لنمو الأسهم في 2024.
وقد تشهد الأسواق موجة جديدة من الارتفاع هذا العام في ظل رهانات المستثمرين على تحول مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتبني سياسات تيسيرية في وقت أقرب من المتوقع، وهو الأمر الذي سيعتمد بدوره على تراجع معدلات التضخم بوتيرة مستدامة نحو المستوى المستهدف الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%.
وأخيرا، فإن تحول مسار سياسات الاحتياطي الفيدرالي مصحوبة باستمرار المرونة الاقتصادية، بدلا من الاستجابة للانكماش، سيكون في رأينا من العوامل الجوهرية لتعزيز ثقة السوق وزيادة زخمه على المدى الطويل.
وبمعنى آخر، فإن التيسير الكمي بالتزامن مع الهبوط الناعم للاقتصاد سيوفر الظروف المثالية التي من شأنها أن تعزز الاتجاه الصعودي لسوق الأسهم. وفي الوقت ذاته، فإن إمكانية اتخاذ أسهم الأسواق الناشئة التي تتسم بأداء ضعيف لاتجاهات تصاعدية، خاصة إذا اقترنت بمؤشرات دالة على تعافي الاقتصاد الصيني، قد تدعم أسهم الأسواق الناشئة رغم أن ثقة المستثمرين مازالت ضعيفة في الاقتصاد المثقل بالمخاطر.
تفوق الأسهم الأميركية
جاءت المؤشرات الأميركية في مركز الصدارة بتسجيلها أعلى مكاسب على مستوى الأسهم العالمية بدعم من تزايد معنويات التفاؤل تجاه قدرة الاقتصاد على تجاوز سياسات التشديد النقدي واحتمالات الركود.
وأدى ارتفاع أسهم التكنولوجيا في النصف الأول من عام 2023 لنمو المؤشرات ذات الصلة بالقطاع مثل مؤشر ناسداك المركب (بنمو نسبته +43% في عام 2023 بأكمله) ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 (24%) مقارنة بالمؤشرات الأقل شمولا مثل مؤشر راسل 2000 (15%) ومؤشر داو جونز (14%).
إلا أنه بصفة عامة، اكتسب السوق زخما في وقت لاحق في الربع الرابع من 2023، إذ أدى انخفاض معدلات التضخم وتحسن أرباح الشركات خلافا للتوقعات التي ظهرت في وقت سابق لتحسين معنويات التفاؤل في السوق.
وجاء المزيد من الدعم من تزايد مبيعات موسم العطلات التي جاءت أفضل من المتوقع مما يعكس قوة القطاع الاستهلاكي. وارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 19% على أساس سنوي على خلفية استفادة الأسواق الأوروبية من معنويات تفاؤل مماثلة، إلا أن أداء مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة كان ضعيفا، إذ ارتفع نسبيا بنسبة 7%.
الأسهم الخليجية
وذكر تقرير «الوطني»، أن أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي جاء متباينا، إلا انه كان إيجابيا في الغالب (مؤشر مورغان ستانلي الخليجي نما بنسبة +3.1% على أساس سنوي) في ظل تسجيل دبي (22%) والسعودية (13.5%) لمكاسب قوية، وهو الأمر الذي قابله تراجع عدد من الأسواق من ضمنها عمان (-7.4%) والكويت (-6.5%)، وأبوظبي (-6.2%).
وواصلت كل من دبي والسعودية الاستفادة من قوة نشاط الاقتصاد غير النفطي بفضل الإصلاحات المواتية للأعمال التي تهدف إلى تنمية القطاع الخاص، والتي تضمنت حملة خصخصة كبيرة، هذا إلى جانب عدد غير مسبوق من الاكتتابات العامة الأولية على مدار عامين متتاليين.
ومن المتوقع أن يستمر نشاط قطاع الشركات القوي في عام 2024، إذ يتنافس السوقان الرئيسيان في المنطقة على رأس المال الأجنبي، هذا إلى جانب مرورهما بتحول اقتصادي، فيما ساهم انخفاض أسعار النفط والإنتاج وضعف أوضاع المالية العامة، وتباطؤ النمو، وارتفاع الفائدة، وغياب المحفزات، في تراجع النشاط الاقتصادي بالأسواق الإقليمية الأخرى.

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