فهد الغانم نستهدف استثمار 100 مليون دولار لتصنيع سيارات جيلي بمصر



نستهدف تصدير سيارات «جيلي» إلى أفريقيا والشرق الأوسط.. والبدء بتصنيعها أواخر 2024

مصر أحد أهم الأسواق الإستراتيجية بالمنطقة.. وأظهرت مرونة أمام مواجهة الأزمات الاقتصادية

استطعنا بيع أكثر من 4 آلاف سيارة BMW بمصر خلال 2023.. بينها 1500 مصنعة محلياً «أولاد علي الغانم للسيارات» تستهدف توزيع 70 فلساً للسهم عن 2023.. ومواصلة النمو القوي في 2024

القاهرة ـ هناء السيددشنت شركة «أولاد علي الغانم للسيارات» أعمال شركتها التابعة في السوق المصرية «أوتو موبيليتي»، وأعلنت حصولها على الوكالة الرسمية لعلامة جيلي الصينية في مصر، حيث يضم التحالف، الذي قام بتأسيس «أوتو موبيليتي»، كلا من: شركة أولاد علي الغانم للسيارات من الكويت، وشركة محمد يوسف الناغي من المملكة العربية السعودية، ومجموعة العرجاني من مصر.وستحصل شركة «أوتو موبيليتي» على حق بيع سيارات جيلي وتصنيعها في مصر، فضلا عن تقديم خدمات ما بعد البيع، وخلال حفل تدشين الشركة الجديدة، أعلنت «أوتو موبيليتي» عن طرح سيارة «جيلي كولراي» الجديدة بالسوق المصرية، والتي يمكن تسلمها فور شرائها.حضر حفل تدشين الوكيل الجديد لعلامة جيلي الصينية في السوق المصري كل من: مدير جيلي العالمية للسيارات لمنطقة أفريقيا ألان يانج، والعضو المنتدب لشركة «أوتو موبيليتي» عثمان عبدالمنعم، ورئيس اختبارات نقل الحركة ومركز الأبحاث والتطوير بشركة جيلي برنارد شوف، ورئيس مجلس إدارة مجموعة العرجاني إبراهيم العرجاني.استثمارات ضخمةوفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة «أولاد علي الغانم للسيارات» ورئيس مجلس إدارة شركة «أوتو موبيليتي» م.فهد علي الغانم، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات في مصر تزيد على 100 مليون دولار، كما تستهدف تصدير سيارات جيلي إلى أفريقيا والشرق الأوسط.وفي سياق تقديمه لاستراتيجية شركة «أوتو موبيليتي» في السوق المصري، قال الغانم «يسعدنا أن نكون الوكيل والمستورد الجديد لسيارات جيلي في السوق المصري، وأن نقدم خدمات المبيعات وما بعد البيع المتميزة لعملائنا».وأكد على أن مصر تعد من أهم الأسواق الاستراتيجية في المنطقة، والتي أظهرت مرونة بمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية ما يجعلها وجهة استثمارية جاذبة ومتميزة، مضيفا أن خطط «أوتو موبيليتي» لاستثمار 100 مليون دولار بالسوق المصرية، ستسمح لها بتوفير السيارات المطلوبة، والبدء بتصنيع السيارات أواخر عام 2024 لتوسيع محفظة «جيلي» في مصر.وحول العمليات التشغيلية لشركة «جلوبال أوتو» وكيل سيارات BMW في السوق المصري، قال الغانم إن الشركة استطاعت بيع أكثر من 4 آلاف سيارة BMW في مصر خلال عام 2023، من بينها 1500 سيارة تم تصنيعها محليا.وفيما يخص أداء شركة «أولاد علي الغانم للسيارات»، قال إن الشركة تستهدف الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة للأرباح في عام 2024، بالإضافة إلى مبيعات الشركات التابعة في مصر والتي يتوقع لها أن تدعم نتائج أعمال الشركة، متوقعا تحقيق إجمالي توزيعات للأرباح عن عام 2023 تصل إلى 70 فلسا للسهم الواحد.عروض خاصةمن جهته، أكد العضو المنتدب لشركة «أوتو موبيليتي» عثمان عبدالمنعم على التزام الشركة الراسخ بتوفير تجربة قيادة فريدة وغير مسبوقة للعملاء. وقال «نحن على استعداد لتقديم أفضل خدمة للسوق المصري وتلبية الطلبات والاحتياجات المتزايدة به، مع توفير الأفضل من سيارات جيلي بالتوازي مع تقديم خدمات أوتو موبيليتي المتميزة والرائدة لعملائنا».وأضاف عثمان «احتفالا بإطلاق شركتنا مع عملائنا ومراعاة لارتفاع التكاليف، نقدم عرضا خاصا بعقد خدمة وصيانة لمدة 3 سنوات أو 60 ألف كيلومتر لجميع الفئات، بالإضافة إلى ضمان المصنع لمدة 6 سنوات أو 200 ألف كيلومتر لسيارة كولراي الجديدة».من جانبه، قال مدير عام شركة جيلي العالمية للسيارات مايكل سونج، عبر تقنية الفيديو، «إنه لشرف كبير أن نشهد إطلاق عمليات شركة «أوتو موبيليتي» بالسوق المصري، وأن نكشف عن سيارة جيلي كولراي الأفضل مبيعا في العالم، ومع تعزيز استراتيجية شركة جيلي للتوسع في الأسواق العالمية، اعتمدنا استراتيجية تشغيل مرنة تشمل توطين الصناعة، واستخدام موارد متكاملة وشاملة من قنوات مختلفة، والعمل معا لتحقيق تعزيز مكانة علامة جيلي التجارية في مصر».بدوره، قال مدير جيلي العالمية للسيارات لمنطقة أفريقيا ألان يانج «يمثل هذا اليوم علامة فارقة في تاريخ شركة جيلي، حيث إننا ننفذ استراتيجية طويلة الأجل بين جيلي وأولاد علي الغانم للسيارات، كما سنواصل رحلة النجاح في مصر، ونتعاون في استيراد مركبات CBU، والتجميع المحلي لمركبات CKD وغيرها من القطاعات ذات الصلة».