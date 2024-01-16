Wednesday, 17 January 2024 06:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيتك كابيتال إصدارات الصكوك العالمية تضاعفت في 2023 إلى 42 5 مليار دولار

1/16/2024 9:35:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير صادر عن شركة «بيتك كابيتال» إن إجمالي إصدارات الصكوك الأولية خلال عام 2023، بلغ ما قيمته 42.52 مليار دولار، وهو الأعلى في السنوات الأخيرة، وما يعادل تقريبا ضعف إصدارات 2022 البالغة 22.38 مليار دولار.
وعلى الصعيد المحلي في الكويت، شهد السوق نجاح إصدار صكوك بقيمة 103.1 ملايين دينار لصالح شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو»، وهو أول إصدار صكوك مقومة بالدينار الكويتي يتم إصداره لصالح شركة كويتية.
ومن حيث الجهات المصدرة كان للجهات السيادية والمؤسسات المالية هيمنة على الإصدارات بنسبة 41.4% و40.9% من إجمالي الإصدارات على التوالي، وجغرافيا تسيدت المملكة العربية السعودية على 38.6% من إجمالي الإصدارات وتلتها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ساهمت بنسبة 20.3% خلال العام.
وشملت الإصدارات الرئيسية خلال عام 2023 عددا من الإصدارات السيادية، مثل الإصدار الأول لمصر بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث تجاوز حجم الطلب 3.5 أضعاف المبلغ المطلوب، والإصدار السيادي للجمهورية التركية بقيمة 2.5 مليار دولار وقد تجاوز الاكتتاب فيه 3 أضعاف حجم الإصدار.
كما أصدرت الفلبين صكوكا بقيمة مليار دولار خلال عام 2023، فيما شهد العام نفسه الإصدار الأول للصكوك من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي بقيمة إجمالية للإصدار بلغت 3.5 مليارات دولار على شريحتين.
وعلى صعيد الشركات، قامت شركة «آير ليس كوربوريشن»، وهي شركة رائدة في تأجير الطائرات مقرها الولايات المتحدة، بإصدارها الأول للصكوك بقيمة 600 مليون دولار، وتجاوز فيه حجم الاكتتاب 3أضعاف المبلغ. كما قام مصرف الراجحي بإصدار صكوك مستدامة تبلغ قيمتها مليار دولار، وقد تجاوز الاكتتاب فيه 3.75 أضعاف.
وتشمل الإصدارات البارزة الأخرى خلال العام طرح صكوك الشركة السعودية للكهرباء بقيمة 2 مليار دولار، وطرح شركة تنمية طاقة عمان صكوكا بما مقداره 1 مليار دولار، وقد قامت شركة «بيتك كابيتال» بدور المدير الرئيسي المشارك ووكيل الاكتتاب للعديد من الإصدارات المذكورة.
وأشار تقرير «بيتك كابيتال» إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وسط انخفاض معدلات التضخم وثبات الاقتصاد العالمي تصدر الاتجاهات الرئيسية لعام 2023، ففي أعقاب الاضطرابات الأولية التي شهدها القطاع المصرفي في الولايات المتحدة والارتفاع المستمر في أسعار الفائدة، استقرت أسواق رأس المال قرب نهاية 2023.
وأضاف التقرير أن الانخفاض في أرقام التضخم إلى جانب النهج الحذر من الاحتياط الفيدرالي الأميركي، أدى إلى انخفاض بمقدار 71 نقطة أساس في عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات خلال الربع الرابع من عام 2023.
وبلغت عائدات السندات الأميركية لأجل 10 سنوات 4.579% كما في 30 سبتمبر 2023 لتغلق في نهاية العام عند 3.866%. في حين أغلقت سندات الخزانة الأميركية لأجل سنتين، وهي الأكثر حساسية لدورة أسعار الفائدة، عند 4.250% بانخفاض قدره 80.2 نقطة أساس خلال نفس الفترة.
وتتضمن التوقعات لعام 2024 استمرار التشدد في السياسة النقدية، وسط تباطؤ النمو العالمي وانخفاض حدة التضخم، ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 إلى 2.1% بانخفاض عن توقعات عام 2023 البالغة نسبتها 2.6% وفقا لتقرير وكالة فيتش. وفي ظل المخاطر السلبية التي تهدد النمو العالمي وتراجع المخاطر التضخمية، فإن الأولوية بالنسبة للبنوك المركزية ستكون محاولة الهبوط الطفيف بأسعار الفائدة وتجنب الركود الاقتصادي، وبالتالي يمكن توقع دورة عالمية منسقة لخفض أسعار الفائدة خلال عام 2024.

MENAFN16012024000130011022ID1107729932

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث