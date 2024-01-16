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المركز 10 مليارات دولار الاكتتابات الأولية بالخليج في 2023

1/16/2024 9:35:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر المركز المالي الكويتي «المركز» تقريره الأخير بعنوان: «الاكتتابات الأولية العامة في الخليج لعام 2023»، حيث أشار إلى أن إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية بلغ 10.1 مليارات دولار خلال 2023 من خلال 45 عملية طرح أسهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 55% مقارنة بعام 2022، حيث بلغت آنذاك 22.7 مليار دولار من خلال 46 اكتتاب.
وأشار تقرير «المركز» إلى أن الإمارات تصدرت من حيث إجمالي الاكتتابات الأولية العامة للأسهم في منطقة الخليج العربي في عام 2023، حيث تم طرح 7 اكتتابات أولية عامة بقيمة إجمالية بلغت 5.5 مليارات دولار، وشكلت نسبة بلغت 54% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية، إلا أنها انخفضت 55% مقارنة بقيمتها خلال 2022.
هذا، وتم طرح 5 اكتتابات في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة إجمالية بلغت 4.9 مليارات دولار، فيما تم طرح الاكتتابين السادس والسابع في سوق دبي المالي بقيمة إجمالية بلغت 0.5 مليار دولار.
وشهد السوق السعودي خمسة وثلاثين اكتتابا أوليا عاما للأسهم بلغ في مجمله 3.5 مليارات دولار مسجلا أكبر عدد من الاكتتابات في دول الخليج وممثلا 35% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية في عام 2023.
كما سجلت انخفاضا بنسبة 58.0% مقارنة بعام 2022. وفي سلطنة عمان، تم طرح اكتتابين بلغت قيمتهما الإجمالية 973 مليون دولار، ما يمثل 10.0% من إجمالي قيمة الاكتتابات الخليجية في العام، كما شهدت بورصة قطر طرح اكتتاب أولي عام بقيمة بلغت 193 مليون دولار مشكلا نسبة 2.0% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال 2023.
وعلى الرغم من أنه لم يشهد قطاع الطاقة غير اكتتابين، إلا أنها شكلت ما يقرب 36.6% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال العام 2023. فيما شهد قطاع المواصلات 1.72 مليار دولار من خلال 16 اكتتابا أوليا، مشكلا 17.0% من إجمالي قيمة الاكتتابات.
وتبع ذلك قطاعا الصناعة والرعاية الصحية بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار دولار من خلال اكتتابين و985 مليون دولار من خلال اكتتاب واحد على التوالي. كما شهد قطاع التكنولوجيا اكتتابا واحدا بلغت قيمته الإجمالية 496 مليون دولار.
وأوضح تقرير «المركز» أعلى الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية من حيث القيمة خلال عام 2023. وتصدرت القائمة الاكتتاب الأولي العام لأسهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للغاز، حيث بلغت قيمته الإجمالية في 2 مارس 2.5 مليار دولار أو ما يوازي 25% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال العام.
ويمثل الطرح أكبر اكتتاب أولي عام شهده سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث طرحت الشركة 3.84 مليارات سهم أو ما يمثل 5% من رأس المال، والذي لاقى إقبالا كبيرا، فلقد بلغت نسبة التغطية من قبل المستثمرين أكثر من 50 مرة.
وجاء في المرتبة الثانية، الاكتتاب العام لشركة أديس القابضة والذي بلغت قيمته 1.2 مليار دولار في 28 سبتمبر ما يمثل 12% من إجمالي قيمة الاكتتابات، مما يجعله ثاني أكبر طرح أولي عام في عام 2023. ولقد تم إدراج شركة أديس القابضة في السوق الرئيسي من تداول، حيث طرحت الشركة 338 مليون سهم أو ما يعادل 30% من رأس المال. تمت تغطية الطرح 9.8 مرات.
وحل في المرتبة الثالثة، الاكتتاب العام لشركة بيور هيلث بقيمة بلغت 985 مليون دولار في 19 ديسمبر، مما يمثل ثالث أكبر طرح أولي عام على سوق ADX بعد شركة بترول أبوظبي الوطنية للغاز، عرضت شركة بيور هيلث 1.11 مليار سهم أو 10% من رأسمال الشركة وشكل الاكتتاب 9.7% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة بالخليج في 2023.
أما في المرتبة الرابعة فجاء طرح الاكتتاب الأولي العام لأسهم شركة أدنوك للإمداد والخدمات، حيث تم طرح 1.41 مليار سهم أو ما يمثل 19% من رأسمال الشركة، بقيمة إجمالية بلغت 771 مليون دولار في 25 مايو، والتي مثلت 7.6% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة الخليجية خلال العام، وقد تمت تغطية الطرح 163 مرة.
وجاء طرح أسهم شركة أوكيو لشبكات الغاز في سلطنة عمان في المرتبة الخامسة مسجلا أكبر طرح عام أولي في عمان في عام 2023. وبلغت قيمة الاكتتاب 728 مليون دولار من خلال طرح ملياري سهم، أو ما يمثل 49% من رأس المال. وشكل الاكتتاب العام لشركة أوكيو لشبكات الغاز 7.2% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة في الخليج لعام 2023.

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