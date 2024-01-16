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التحكيم التجاري يختتم نظرة عملية عن التحكيم التجاري الدولي

1/16/2024 9:35:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقد مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت دورة تدريبية بعنوان: «نظرة عملية عن التحكيم التجاري الدولي»، وذلك خلال يومي 14 و15 الجاري، حيث تأتي هذه الدورة وفق فعاليات المركز التي يعقدها سنويا، حيث تهدف الدورة إلى تأهيل وإعداد الكوادر من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمهمة فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم.
وقد استهدفت هذه الدورة توسيع القاعدة المعرفية للمشاركين بها بقضايا التحكيم التجاري الدولي وإجراءاته وأبرز إشكالاته، حيث حاضر فيها كل من: د.محمود حسين من دولة الإمارات، ود.طلال جابر من لبنان، وتطرقا في هذه الدورة إلى عدة محاور مهمة، حيث تضمن المحور الأول الوسائل البديلة لحل المنازعات واتفاق التحكيم، والتي تم التوضيح من خلالها على مفهوم الوسائل البديلة لحل المنازعات وأنواعها، والتعريف باتفاق التحكيم وصوره وآثاره.
وتناول المحور الثاني، إجراءات دعوى التحكيم الدولي وأبرز إشكالياتها: حيث بينت المركز القانوني للمحكم، وبدء إجراءات دعوى التحكيم الدولي وتداولها أمام هيئة التحكيم، وأبرز إشكاليات قضايا التحكيم الدولي وآليات التعامل فيها.
كما تضمن المحور الثالث، حكم التحكيم الأجنبي وتنفيذه ودعوى البطلان، والتعريف بحكم التحكيم وبياناته وآثاره، واختتمت الدورة بجانب عملي حول صياغة اتفاق التحكيم، إدارة جلسة التحكيم، صياغة حكم التحكيم.
وعلى هامش الدورة واستثمارا لوجود المحاضرين، عقد المركز ورشة عمل بعنوان: «التحكيم التجاري في دولة الكويت بين الواقع والمرتجى» والتي عقدت لتلبية الاحتياجات التدريبية للمؤسسات والأفراد في مجال التحكيم التجاري، الذي يكتسب أهمية متزايدة باعتباره من أهم طرق فض المنازعات الناشئة عن العقود التجارية وواحد من أدوات قياس مناخ الاستثمار.

MENAFN16012024000130011022ID1107729930

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