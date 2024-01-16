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سداد اشتراكات التأمينات شرط لدخول المناقصات الحكومية

1/16/2024 9:35:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
شدد الجهاز المركزي للمناقصات العامة على أن يكون سداد الاشتراكات الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شرطا للدخول في التعاقدات الحكومية.
وأصدر الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة بالتكليف، أنور الطواري، تعميما حمل رقم 1/2024 جاء فيه بأنه يجب على كافة الجهات الخاضعة لأحكام قانون المناقصات الالتزام عند تقديم طلبات الشراء العام لتوريد الأصناف وتنفيذ الأعمال وأداء الخدمات، إدراج بند من الشروط العامة في وثائق المناقصات وما في حكمها ينص بأنه «على مقدم العطاء إرفاق شهادة سداد الاشتراكات الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المنصوص عليها بالمادة رقم (95) من قانون التأمينات الاجتماعية».

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