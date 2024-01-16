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الفوائض النفطية بدول الخليج تسرع من استثمارات البناء حتى 2027

1/16/2024 9:35:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
استعرضت مجلة ميد الاستثمارات العالمية في مشروعات البنية التحتية، وقالت ان مثل هذه المشروعات تبقى بمنزلة المحرك الرئيسي بشكل عام لنشاط صناعة البناء على مستوى العالم.
وقال التقرير ان فوائض الإيرادات النفطية الكبيرة التي تصب في خزائن دول الخليج تخلق مجالا لتسريع الاستثمارات في قطاع البناء والتشييد حتى عام 2027، حيث تواصل متابعة مشاريع التنويع الاقتصادي القوية. وذكر أن الشواهد على ذلك كثيرة في دول مجلس التعاون الخليجي، على غرار المشاريع الكبرى في المملكة العربية السعودية لتحفيز الاقتصاد لاسيما الاستثمار المستمر في قطاعات النقل لتحسين الأداء والربط في ظل أنظمة المترو ومشاريع النقل السريع، وستكون هناك أيضا استثمارات كبيرة أخرى بما في ذلك مشروع نيوم، وفي مايو 2023، تم توقيع بقيمة 2 مليار دولار لإنشاء خط السكك الحديدية لربط مدينة أوكساجون الصناعية بمشروع ذا لاين، والذي يمتد على مسافة 57 كيلومترا، كما ان رؤية السعودية 2030 وضعت أهدافا طموحة لقدرات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى ذلك، فقد التزمت السعودية بأن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2060 وتوليد 50% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2030. وفي جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تبرز قطر والإمارات العربية المتحدة على أنهما تتمتعان بمستويات عالية نسبيا من الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، كما تتمتعان أيضا ببنية تحتية عالية الجودة نسبيا.

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