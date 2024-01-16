Wednesday, 17 January 2024 06:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


532 4 مليون دولار تحويلات العمالة الفلبينية من الكويت خلال 11 شهرا

1/16/2024 9:35:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت بيانات صادرة عن بنك الفلبين المركزي عن تراجع تحويلات العمالة الفلبينية من الكويت خلال أول 11 شهرا من 2023 بنسبة 1.45% لتبلغ مستوى 532.4 مليون دولار، وذلك مقارنة بتحويلات بلغت 540.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022. وعلى صعيد دول مجلس التعاون، فقد سجلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج الست خلال أول 11 شهرا من 2023 نحو 5.02 مليارات دولار، علما بأن تحويلات العمالة من قارة آسيا ككل بلغت 11.9 مليار دولار بالفترة المذكورة. ومثلت تحويلات العمالة الفلينية من دول الخليج 16.61% فقط من إجمالي تحويلاتها من دول العالم بالفترة سالفة الذكر البالغة قيمتها 30.21 مليار دينار، ويشار إلى أن التحويلات تعد شريان حياة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ووسيلة فعالة للحد من الفقر؛ لأنها توجه مباشرة إلى الأسر، كما تعد مصدر دخل للعملة الأجنبية ببعض الاقتصادات. وتعد الفلبين واحدة من المصدرين الرئيسيين للعمالة بالعالم، وتستقبل دول الخليج جزءا كبيرا من تلك العمالة. ولفتت الإحصائية إلى نمو تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج في أول 11 شهرا من 2023 بنسبة 4.17% سنويا، قياسا بمستواها في الفترة ذاتها من 2022 البالغ 4.82 مليارات دولار. ونمت تحويلات 5 دول خليجية في مقدمتها الإمارات بنحو 5.64%، جاءت التحويلات الفلبينية من المملكة العربية السعودية هي الأكبر خليجيا بقيمة 1.81 مليار دولار، بما يتناسب مع استضافة المملكة العديد من الأحداث العالمية التي تحتاج إلى توظيف عدد كبير من العمالة، وسجلت تحويلات العمالة الفلبينية من البحرين قيمة هي الأقل خليجيا بنحو 231.48 مليون دولار.

MENAFN16012024000130011022ID1107729927

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث