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مينزيز للطيران تتوسع بأفريقيا وتؤسس مينزيز أنغولا

1/16/2024 9:35:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت مينزيز للطيران، شريك الخدمات الرائد للمطارات وشركات الطيران حول العالم، عن توسعها في وسط قارة أفريقيا بتأسيسها «شركة مينزيز أنغولا» مع شركة «سوسياد جستورا دي أيربورتس» (SGA-SA) لإدارة المطارات التابعة لوزارة النقل الأنغولية لتقديم خدمات المناولة والشحن وإدارة صالات انتظار المسافرين في مطار لواندا الدولي (LAD).
وبفضل هذه الشراكة المثمرة، سيتسع المجال أمام «شركة مينزيز أنغولا» لتقديم خدمات المناولة والشحن لأكثر من 30 ألف طن من البضائع كل عام، فضلا عن تقديم خدماتها إلى مجموعة واسعة من العملاء تشمل كلا من «الخطوط الجوية الأنغولية (Taag)»، و«الخطوط الجوية الفرنسية»، و«طيران تاب البرتغالي (TAP Air)»، و«الخطوط الجوية الإثيوبية».
كما ستقوم الشركة الجديدة بإدارة صالة انتظار المسافرين في مطار لواندا الدولي (LAD) وهو المطار الرئيسي في أنغولا، والتي تستقبل أكثر من 45.000 مسافر كل عام.
وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة مينزيز للطيران حسن الحوري: «يسعدنا الإعلان عن تأسيس مينزيز أنغولا بالشراكة مع شركة سوسياد جستورا دي أيربورتس (SGA-SA) لإدارة المطارات التابعة لوزارة النقل الأنغولية، ونتطلع إلى تقديم خدماتنا الآمنة والموثوقة لعملائنا من شركات الطيران في المنطقة، فصناعة الطيران في أنغولا تشهد نموا ملحوظا ولديها مستقبل واعد، لهذا نرى أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع شركة سوسياد جستورا دي أيربورتس (SGA-SA) أتت في الوقت المناسب.

كما نتطلع إلى العمل مع شركائنا لتقديم خدماتنا الرائدة في مطار لواندا الدولي ودعم عمليات الانتقال إلى مطار أنغولا الدولي الجديد الذي لايزال قيد الإنشاء حاليا».

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