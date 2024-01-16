الوطني ينظم محاضرة حول القيادة والتأثير

مريم النصرالله: الاستثمار في موظفينا أحد أهم الركائز الاستراتيجية لتحقيق النمو المستدام

يؤمن بنك الكويت الوطني إيمانا راسخا بأن موظفيه هم أغلى أصوله، لذلك يحرص دائما على تطويرهم ورفع كفاءتهم بأفضل برامج التدريب والتطوير بالتعاون مع أبرز المؤسسات التعليمية والخبراء حول العالم، وفي هذا الإطار نظم البنك محاضرة لموظفيه حول القيادة والتأثير بعنوان «تحقيق تأثير وصدى أكبر بجهد أقل»، بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال «IE Business School».وتعتبر هذه المحاضرة هي الأخيرة في سلسلة مكونة من 6 محاضرات، شملت عدة مواضيع مهمة، أبرزها الابتكار والقيادة وكذلك مهارات التواصل الفعال والتفاوض.وشارك في هذه المحاضرة 40 من القياديين بالبنك، وحاضر فيها البروفيسور مارك فريتز أحد أبرز الخبراء المتخصصين في القيادة، وعضو هيئة تدريس في كلية إدارة الأعمال «IE Business School».واستعرض مارك خلال المحاضرة إطار عمل يتضمن كيفية توسيع نطاق تأثير القائد ليشمل المناطق التي لا يمكن الوصول إليها بنفسه، ومن خلال توسيع نطاق تأثير القائد سيتعزز نطاق النجاح للقائد وفريق عمله.وقدم مارك الدعم للعديد من القادة في أكثر من 50 دولة حول العالم، كما قدم برامج تنمية المهارات القيادية لشركات وبنوك ومؤسسات مرموقة، إضافة إلى تدريس دورات حول الملكية والقيادة والتأثير في كليات إدارة الأعمال بجميع أنحاء أوروبا.وبهذه المناسبة، قالت مديرة إدارة المواهب في الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني مريم النصرالله: نعمل باستمرار على تعزيز الكفاءات والمهارات الفنية للموظفين، بما في ذلك القدرات القيادية والمهارات الشخصية والمهنية، حيث يؤمن الوطني بأن كفاءة فريق العمل تضمن جودة ما يقدمه من خدمات مصرفية بشتى أنواعها، وأن التدريب المستمر يعزز إلمام الموظف بتفاصيل المتغيرات والتطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية.وأضافت: الاستثمار في موظفينا يشكل أحد أهم الركائز الاستراتيجية لتحقيق النمو المستدام وضمان تفوق البنك وترسيخ ريادته، ولذلك يسعى الوطني لمواكبة أحدث التطورات في مجال التدريب والتطوير، وذلك في إطار الدعم المستمر الذي يقدمه لموظفيه من أجل تمكينهم وتأهيلهم من خلال البرامج المتخصصة.وأكدت النصرالله أن بنك الكويت الوطني يتمتع بثقافة بيئة عمل فريدة من نوعها تضاهي المؤسسات العالمية، كما أنه يسخر كافة الإمكانات للمساهمة في تطوير موظفيه ويسعى دائما لتحفيز الطاقات الإبداعية داخلهم، وهو ما ينعكس إيجابا على أدائهم، ويضع البنك في مكانة رائدة على المستويين المحلي والإقليمي.وتعد كلية إدارة الأعمال IE Madrid التي تأسست في عام 1973 واحدة من أكبر كليات إدارة الأعمال في العالم، حيث تحل بشكل دائم في قمة التصنيف العالمي المعترف به من قبل المجلات والصحف العالمية مثل فوربس وذي إيكونوميست وفايننشال تايمز وبلومبيرغ.