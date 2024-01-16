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التجاري يضيف خدمة فتح الوديعة وتحويل فوائدها

1/16/2024 9:35:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يستمر البنك التجاري الكويتي في تحديث خدماته الرقمية وفقا لأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المصرفية بهدف التيسير على عملائه لإتمام وإنجاز عملياتهم المصرفية بكل سهولة وأمان، ومن هذا المنطلق قام البنك بإضافة خدمة جديدة إلى باقة خدمات تطبيق البنك على الهواتف الذكية «CBK Mobile» وهي خدمة فتح الوديعة وتحويل فوائدها في أي وقت ومن أي مكان.
وتتيح هذه الخدمة لعملاء البنك التجاري الاستفادة من العديد من المزايا، حيث أصبح بإمكان العملاء تنمية مدخراتهم بالشكل الآمن والصحيح عن طريق تقديم طلب فتح وديعة عبر تطبيق البنك «CBK Mobile»، وبمجرد فتح الوديعة بالدينار الكويتي سوف يتمكن العملاء من إدارة حساب الوديعة بكل سهولة، وذلك من خلال تحديد مدة الوديعة بفترة استحقاق مرنة وبسعر فائدة تنافسية وثابتة حتى تاريخ استحقاقها، يضاف إلى ذلك إمكانية تحصيل فائدة الوديعة لمرات غير محدودة خلال مدة الوديعة.
وتقدم هذه الخدمة عبر تطبيق البنك التجاري فقط ولا تتطلب حضور العميل للفرع، ويمكن من خلالها تحصيل فائدة الوديعة الثابتة والوديعة الذكية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بخطوات سهلة وسريعة عند تسجيل العميل الدخول على تطبيق البنك «CBK Mobile» سوف يتمكن من فتح الوديعة والاطلاع على تفاصيلها مع إمكانية اختيار مبلغ الفائدة والحساب الذي يرغب في تحويل فائدة الوديعة إليه.
وفي هذا الصدد، قال رئيس قطاع التحول الرقمي والابتكار في البنك التجاري الكويتي محمد آل هيد: يسعى البنك التجاري من خلال هذه الخدمة إلى تعزيز خطة التحول الرقمي بإثراء تجربة العملاء ودراسة متطلباتهم من خلال توفير العديد من الحلول والعمليات التي تسهل على عملاء البنك إدارة أموالهم وإنجاز معاملاتهم المصرفية من خلال تطبيق البنك «CBK Mobile» بأمان وبمنتهى السهولة.
وأضاف أن البنك التجاري يحرص دائما على تطوير مختلف قنوات تقديم الخدمات بالبنك عن طريق توفير أدوات وميزات إضافية لتحسين تجربة العملاء المصرفية وتعزيزها بمثل هذه الخدمات التي تسهم في توفير وقت العملاء الثمين والاستمتاع بتجربة مصرفية متقدمة وآمنة. وبذلك يصبح تطبيق البنك التجاري «CBK Mobile» الشريك المصرفي الذكي الذي يضع السيطرة والراحة في يد العملاء ويسهم في إدارة أموالهم واستثماراتهم.

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