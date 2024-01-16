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الأهلي يعلن فائز السحب ربع السنوي لحملة الراتب

1/16/2024 9:35:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك الأهلي الكويتي فوز نبيل محسن المصري بسيارة «جي إم سي يوكون» في السحب ربع السنوي لحملة تحويل الراتب «حول راتبك وإخذ البشارة!» الذي أجراه تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.
وبهذه المناسبة، قالت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك: أهنئ الفائز في حملة حساب الراتب وسعيدة بالنجاح الكبير والإقبال العالي من العملاء على الاستفادة من الميزات العديدة التي تضمنتها الحملة.
ويأتي ذلك في وقت يمنح البنك العملاء الذين يقومون بتحويل الراتب إليه مجموعة من المزايا ومنها هدية نقدية حتى 1000 دينار وبطاقة الأهلي Visa Signature طيران الإمارات مدى الحياة مجانا، بالإضافة إلى فرصة الدخول في السحب ربع السنوي المقبل للفوز بسيارة «جي إم سي يوكون».
وأضافت: حملة تحويل الراتب تعتبر واحدة من أهم الحملات الترويجية التي أطلقناها بهدف مكافأة العملاء ومنحهم مجموعة من المزايا الحصرية التي تشكل صفقة متكاملة تناسب جميع احتياجاتهم.
وتابعت معرفي: سيستمر «الأهلي» بإطلاق العديد من الحملات الترويجية حرصا منه على تلبية احتياجات عملائه المتنوعة وجذب عملاء جدد لفتح حسابات لديه، ضمن حرصه على تعزيز موقعه كواحد من أبرز اللاعبين في القطاع المصرفي الكويتي، وجميع هذه الحملات تأتي ضمن هدفنا المتمثل في إرضاء طموحات جميع أصحاب الحسابات لدينا.

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