الأهلي يعلن فائز السحب ربع السنوي لحملة الراتب

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن البنك الأهلي الكويتي فوز نبيل محسن المصري بسيارة «جي إم سي يوكون» في السحب ربع السنوي لحملة تحويل الراتب «حول راتبك وإخذ البشارة!» الذي أجراه تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.
وبهذه المناسبة، قالت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك: أهنئ الفائز في حملة حساب الراتب وسعيدة بالنجاح الكبير والإقبال العالي من العملاء على الاستفادة من الميزات العديدة التي تضمنتها الحملة.
ويأتي ذلك في وقت يمنح البنك العملاء الذين يقومون بتحويل الراتب إليه مجموعة من المزايا ومنها هدية نقدية حتى 1000 دينار وبطاقة الأهلي Visa Signature طيران الإمارات مدى الحياة مجانا، بالإضافة إلى فرصة الدخول في السحب ربع السنوي المقبل للفوز بسيارة «جي إم سي يوكون».
وأضافت: حملة تحويل الراتب تعتبر واحدة من أهم الحملات الترويجية التي أطلقناها بهدف مكافأة العملاء ومنحهم مجموعة من المزايا الحصرية التي تشكل صفقة متكاملة تناسب جميع احتياجاتهم.
وتابعت معرفي: سيستمر «الأهلي» بإطلاق العديد من الحملات الترويجية حرصا منه على تلبية احتياجات عملائه المتنوعة وجذب عملاء جدد لفتح حسابات لديه، ضمن حرصه على تعزيز موقعه كواحد من أبرز اللاعبين في القطاع المصرفي الكويتي، وجميع هذه الحملات تأتي ضمن هدفنا المتمثل في إرضاء طموحات جميع أصحاب الحسابات لدينا.
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