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الاستثمارات الوطنية مديرا لعملية شراء جزئي في راسيات القابضة لصالح رواسي الكويت

1/16/2024 9:35:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية عن نجاح إتمام دورها مديرا لعملية الشراء الجزئي لصالح شركة رواسي الكويت القابضة في أسهم رأسمال شركة راسيات القابضة، علما بأن هذه العملية تعد الثانية في السوق الكويتي وفقا لأحكام الكتاب التاسع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 في إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات المصرفية في شركة الاستثمارات الوطنية بشار خان: «يسرنا نجاح الشركة في إتمام دورها مديرا لعملية الشراء الجزئي لصالح شركة رواسي الكويت القابضة، حيث تسهم هذه الصفقة في زيادة خبرة شركة الاستثمارات الوطنية الواسعة وسعيها لتقديم خدمات استشارية مبتكرة وتستوفي احتياجات عملائها».
ولفت خان إلى المجهودات التي يبذلها الفريق في شركة الاستثمارات الوطنية، والعمل بشكل وثيق مع مساهم رئيسي بشركة راسيات لضمان تنفيذ العملية بشكل سلس وسريع.
وقد وافقت «أسواق المال» في 29 أغسطس 2023 على نشر مستند عرض الشراء الجزئي المقدم من رواسي الكويت القابضة لشراء 7% من أسهم رأسمال شركة راسيات القابضة وحصلت «الاستثمارات الوطنية» على موافقة الهيئة في 16 نوفمبر 2023 لتحويل ملكية النسبة المحققة من عرض الشراء الجزئي وهي 6.087% إلى شركة رواسي الكويت القابضة.
وتمتلك الاستثمارات الوطنية سجلا من النجاحات خلال السنوات الماضية تضمنت إتمام عمليات متنوعة منها زيادة رأسمال الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ والنجاح في العديد من الاكتتابات الخاصة والإدراجات النوعية في بورصة الكويت، ويعمل فريق الاستشارات المالية على مجموعة متنوعة من الصفقات والتي تؤكد على قدرتنا على تقديم أفضل الخدمات بناء على أعلى المعايير في الكويت.
وفي ختام حديثه، قدم خان شكر «الاستثمارات الوطنية» لكل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة على تعاونهم ومساهمتهم الفعالة في نجاح هذه الصفقة.

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