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Stc تفتتح أحدث فروعها في العاصمة مول

1/16/2024 9:35:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) افتتحت شركة الاتصالات الكويتية stc، أحدث فرع رئيسي لها في «العاصمة مول» بمدينة الكويت، ويهدف الفرع الجديد في «العاصمة مول» إلى خدمة عملاء المنطقة وأن يظل دوما بقرب العملاء في مختلف مناطق الكويت بهدف عرض المنتجات والخدمات المتنوعة التي تقدمها stc، للعملاء الحاليين والجدد. وتماشيا مع رؤيتها الاستراتيجية لتمكين التحول الرقمي، تهدف stc إلى مزج التكنولوجيا مع الخدمات التي تركز على إثراء تجربة العملاء، وتقديم تجربة فريدة في جميع فروعها.
وتم تصميم فرع «العاصمة مول»، ليقدم تجربة عملاء سلسة وفعالة تجمع بين الميزات المبتكرة والحلول السهلة والمريحة للعملاء. ومن خلال الفرع، سيتمكن العملاء من الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات يقدمها فريق عمل متخصص في خدمة العملاء فضلا عن الشاشات التفاعلية المتواجدة في الفرع.
ويتميز الفرع الجديد لـ stc بمساحات عرض أنيقة ورحبة تمنح فرصة للعملاء من أجل استكشاف أحدث الهواتف الذكية وأجهزة الترفيه، وتزويدهم بتجربة تسوق حصرية. علاوة على ذلك، تم تجهيز الفرع بمنطقة خدمة ذاتية مخصصة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتم تصميمها بعناية لتلبية احتياجات ومتطلبات العملاء في أي وقت، ما يضمن تلبية طلباتهم بكفاءة وسهولة.
ويمثل افتتاح فرع «العاصمة مول» خطوة استراتيجية إضافية في سبيل خدمة العملاء في مدينة الكويت، وبهدف تلبية أي احتياجات تتعلق بخدمات الاتصالات والحلول الرقمية. ومن ناحية الموقع، فإن الفرع الجديد هو الأول الذي يتم افتتاحه في مدينة الكويت، بالإضافة إلى فرع سوق شرق، الذي يقدم خدماته للمقيمين والموظفين في منطقة مدينة الكويت بالإضافة إلى زوار مول العاصمة. ومن خلال هذه الفروع الرئيسية، تهدف stc إلى تقديم تجربة تسوق مميزة وشخصية، حيث يتيح ذلك للعملاء إدارة حساباتهم بشكل فعال واستكشاف أحدث العروض الترويجية بمساعدة موظفين الفرع.
وفي بيان لها، أشارت stc إلى أنها تلتزم باستمرار بتقديم تجارب استثنائية للعملاء عبر مختلف القنوات، بما في ذلك الفروع والمنصات الرقمية ومراكز الاتصال. ويتماشى هذا الالتزام مع استراتيجية الشركة، التي تركز على العروض الحصرية الفريدة والمتجددة، مدعومة بشبكة واسعة النطاق من الجيل الخامس 5G، وتوفير مجموعة واسعة من الحلول للأفراد والمؤسسات بأسعار تنافسية.
ومن خلال التفاعل مع العملاء عبر قنوات التواصل ومراكز البيع، تسعى stc إلى تلبية خيارات أسلوب حياتهم بشكل أفضل، وبالتالي منح قيمة مضافة إلى تمط حياتهم اليومية من خلال عروض مميزة ومناسبة لجميع احتياجاتهم.

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