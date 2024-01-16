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KIB يعلن رابح فتح حساب الدروازة إلكترونيا

1/16/2024 9:35:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) اسم العميل الرابح في سحب حملة «فتح حساب الدروازة إلكترونيا» خلال شهر ديسمبر 2023، حيث فاز العميل يعقوب يوسف السلخدي. ويأتي هذا السحب في إطار الحملة المستمرة والمصممة لتوفير تجربة مصرفية رقمية مميزة، من أجل مكافأة عملائه ممن فتحوا حساب الدروازة إلكترونيا عبر منصاته الرقمية، سواء من خلال «KIB أونلاين» أو تطبيق «KIB موبايل».
وفي هذا الصدد، صرح مساعد المدير العام في الإدارة المصرفية للأفراد في KIB، نواف الخريف: يسعدني أن أتقدم بالتهنئة، بالنيابة عن البنك، من عميلنا الفائز في السحب الشهري ضمن حملتنا المتواصلة والمصممة لمكافأة المزيد من العملاء، وتوفير فرص أكثر لهم للتمتع بالمزايا والمكافآت التي تناسب أسلوب حياتهم العصري، مقابل فتح حساب الادخار إلكترونيا، إضافة إلى ابتكار أحدث الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة. ولا يزال حساب الدروازة، الأقوى من نوعه في الكويت، يواصل استقطاب المزيد من العملاء المهتمين بالتوفير والادخار والربح، في الوقت ذاته، وذلك بفضل الجهود الدؤوبة التي يبذلها موظفو البنك، إلى جانب الثقة والدعم الدائم من قبل العملاء.
وأضاف: إن هذه الحملة الفريدة والمستمرة للشهر الثاني عشر على التوالي، تعكس التزام KIB باستراتيجيته الهادفة إلى مواكبة أحدث معايير الابتكار في التجربة المصرفية المتكاملة التي يقدمها لكل شرائح عملائه، وذلك من خلال توفير المزايا المتجددة، والتركيز على أولوية العميل وضرورة تلبية كافة احتياجاته.

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