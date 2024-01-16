كاتبة بوسنية تنهي عقدها مع دار نشر ألماني بسبب غزة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت الكاتبة البوسنية اليهودية لانا باستاسيتش، إنهاء عقدها مع دار نشر ألماني بسبب موقفه تجاه الهجمات الإسرائيلية على غزة
وفي منشور على إنستغرام، الثلاثاء، كتبت باستاسيتش أن دار النشر "S. Fischer" التزم الصمت إزاء الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، وأنها أنهت عقدها احتجاجا على ذلك
وأضافت "بالنظر إلى الوضع السياسي العالمي الذي نعيشه اليوم، فإنني اعتبر أنه من الواجب الأخلاقي والمعنوي إنهاء عقدي مع "S. Fischer"
وذكرت الكاتبة أن ناشرها الألماني صمت تجاه حرب الإسرائيلية على غزة و"الرقابة المنهجية" في البلاد
يشار إلى أن دار النشر أدلى ببيان حول الهجمات الإسرائيلية على غزة دون ردود فعل على إسرائيل بل على العكس ألقى اللوم على الفلسطينيين
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الثلاثاء، 24 ألفا و285 قتيل و61 ألفا و154 مصابا، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع (نحو 1.9 مليون شخص)، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.
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