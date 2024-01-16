كاتبة بوسنية تنهي عقدها مع دار نشر ألماني بسبب غزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت الكاتبة البوسنية اليهودية لانا باستاسيتش، إنهاء عقدها مع دار نشر ألماني بسبب موقفه تجاه الهجمات الإسرائيلية على غزة

وفي منشور على إنستغرام، الثلاثاء، كتبت باستاسيتش أن دار النشر "S. Fischer" التزم الصمت إزاء الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، وأنها أنهت عقدها احتجاجا على ذلك

وأضافت "بالنظر إلى الوضع السياسي العالمي الذي نعيشه اليوم، فإنني اعتبر أنه من الواجب الأخلاقي والمعنوي إنهاء عقدي مع "S. Fischer"

وذكرت الكاتبة أن ناشرها الألماني صمت تجاه حرب الإسرائيلية على غزة و"الرقابة المنهجية" في البلاد

يشار إلى أن دار النشر أدلى ببيان حول الهجمات الإسرائيلية على غزة دون ردود فعل على إسرائيل بل على العكس ألقى اللوم على الفلسطينيين

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الثلاثاء، 24 ألفا و285 قتيل و61 ألفا و154 مصابا، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع (نحو 1.9 مليون شخص)، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.