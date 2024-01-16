استشهاد أكثر من 4 آلاف طالب منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إن 4368 طالبا استُشهدوا و8101 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في غزة بلغ أكثر من 4327 شهيدا 7819 جريحا، فيما استُشهد في الضفة 41 طالبا وأصيب 282 آخرون، إضافة إلى اعتقال 85.

وأشارت إلى أن 231 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 756 بجروح في القطاع، أما في الضفة فقد أصيب 5 بجروح واعتقل أكثر من 71 شخصا.

ووفقا لإحصاءات الوزارة فقد تعرضت 281 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) للقصف والتخريب في غزة، ما أدى إلى إلحاق اضرار بالغة في 83 مدرسة، وتدمير 7 مدارس بشكل كامل، فيما تعرضت 42 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.