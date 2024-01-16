نتنياهو : نقل الأدوية للأسرى الإسرائيليين بغزة سيبدأ الاربعاء

نتنياهو : نقل الأدوية للأسرى الإسرائيليين بغزة سيبدأ الاربعاء
التاريخ
1/16/2024 7:22:50 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن نقل الأدوية للأسرى الإسرائيليين في غزة سيبدأ اعتبارا من غد الأربعاء.
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