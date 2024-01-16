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اميركا: ماكغورك بحث بقطر إطلاق سراح المحتجزين الأميركيين

1/16/2024 7:22:50 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال البيت الأبيض إن بريت ماكغورك، كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، ركز خلال محادثاته في قطر على إطلاق سراح المحتجزين الأميركيين في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت واشنطن أن ماكغورك وصل إلى الدوحة من أجل بحث اتفاق محتمل لتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

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