اميركا: ماكغورك بحث بقطر إطلاق سراح المحتجزين الأميركيين

اميركا: ماكغورك بحث بقطر إطلاق سراح المحتجزين الأميركيين
التاريخ
1/16/2024 7:22:50 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال البيت الأبيض إن بريت ماكغورك، كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، ركز خلال محادثاته في قطر على إطلاق سراح المحتجزين الأميركيين في قطاع غزة.
وفي وقت سابق، أعلنت واشنطن أن ماكغورك وصل إلى الدوحة من أجل بحث اتفاق محتمل لتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.
MENAFN16012024000151011027ID1107729790
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.