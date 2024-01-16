Wednesday, 17 January 2024 04:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس هيئة قناة السويس: حركة الملاحة بالقناة منتظمة

1/16/2024 7:22:50 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة، مضيفا أن تعليق بعض الشركات عبورها للقناة أمر مؤقت.

وأكد ربيع "سنواصل جهودنا في التواصل مع كافة العملاء والخطوط الملاحية لخدمة حركة التجارة العالمية".

MENAFN16012024000151011027ID1107729789

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث