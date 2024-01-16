رئيس هيئة قناة السويس: حركة الملاحة بالقناة منتظمة

رئيس هيئة قناة السويس: حركة الملاحة بالقناة منتظمة
التاريخ
1/16/2024 7:22:50 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة، مضيفا أن تعليق بعض الشركات عبورها للقناة أمر مؤقت.
وأكد ربيع "سنواصل جهودنا في التواصل مع كافة العملاء والخطوط الملاحية لخدمة حركة التجارة العالمية".
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