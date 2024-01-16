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الشرطة البريطانية تنظر في شكوى ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب

1/16/2024 7:22:50 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت الشرطة البريطانية إن ضباطا متخصصين سينظرون في احتمال فتح تحقيق في جرائم حرب في العدوان إسرائيل على قطاع غزة، بعد شكوى تقدمت بها مجموعة مناصرة للفلسطينيين.

وقال متحدث باسم الشرطة "في الوقت الحالي ليس هناك تحقيق يجرى في بريطانيا في هذه المسألة أو أي مسائل أخرى متعلقة بهذا النزاع تحديدا".

ومع ذلك يتعين على هيئة الادعاء أن تحصل على إذن من المدعي العام وهو أحد كبار وزراء الحكومة والمستشار القانوني الرئيسي للدولة، بشأن المحاكمات المتعلقة بجرائم حرب.

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