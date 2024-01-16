الشرطة البريطانية تنظر في شكوى ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت الشرطة البريطانية إن ضباطا متخصصين سينظرون في احتمال فتح تحقيق في جرائم حرب في العدوان إسرائيل على قطاع غزة، بعد شكوى تقدمت بها مجموعة مناصرة للفلسطينيين.
وقال متحدث باسم الشرطة "في الوقت الحالي ليس هناك تحقيق يجرى في بريطانيا في هذه المسألة أو أي مسائل أخرى متعلقة بهذا النزاع تحديدا".
ومع ذلك يتعين على هيئة الادعاء أن تحصل على إذن من المدعي العام وهو أحد كبار وزراء الحكومة والمستشار القانوني الرئيسي للدولة، بشأن المحاكمات المتعلقة بجرائم حرب.
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