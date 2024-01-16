فرنسا: لم نشارك في التحالف ضد الحوثيين
التاريخ
1/16/2024 7:22:50 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده لم تنظم للتحالف البريطاني الأمريكي الذي نفذ ضربات جوية ضد أنصار الله الحوثيين في اليمن تجنبا لأي للتصعيد، مؤكدا أن المسألة ليست "عسكرية" بل "دبلوماسية".
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