ماكرون يحذر إسرائيل من خطر على المدى الطويل

ماكرون يحذر إسرائيل من خطر على المدى الطويل
التاريخ
1/16/2024 7:22:50 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا إسرائيل إلى وقف عدوانها على قطاع غزة.
وقال ماكرون "أقول ذلك لأنه يصب أمنيا في مصلحة إسرائيل على المدى الطويل بينما الاستمرار في شن عمليات كما تشن الآن يشكل مخاطرة على المدى الطويل نظرا لما يخلفه في المنطقة برمتها على أمن إسرائيل نفسها".
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