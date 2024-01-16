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ماكرون يحذر إسرائيل من خطر على المدى الطويل

1/16/2024 7:22:50 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا إسرائيل إلى وقف عدوانها على قطاع غزة.

وقال ماكرون "أقول ذلك لأنه يصب أمنيا في مصلحة إسرائيل على المدى الطويل بينما الاستمرار في شن عمليات كما تشن الآن يشكل مخاطرة على المدى الطويل نظرا لما يخلفه في المنطقة برمتها على أمن إسرائيل نفسها".

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