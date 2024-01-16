إسرائيل تشتري أنظمة ذكاء اصطناعي للتأثير بالرأي العام العالمي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن تل أبيب قامت بشراء أنظمة ذكاء إعلامية اصطناعية في محاولة منها للتأثير على الرأي العام العالمي بعد فشلها الذريع وفق الصحيفة في الدفاع عن روايتها في الحرب على غزة.
وذكرت الصحيفة أن شراء هذا النظام جاء "لمواجهة معاداة السامية وإنكار فظائع حماس" على حد زعمها.
وقالت إن هيئات الدفاع والاستخبارات في إسرائيل أدركت بعد فترة وجيزة من معركة طوفان الأقصى أنها كانت تخسر المعركة على الإنترنت أمام ما أسمته "آلة الحرب النفسية والمعلوماتية المجهزة جيدا التابعة لحماس لذلك قاموا بشراء الأدوات الرقمية بهدوء لمحاربة المعلومات المضللة".
ووفقا لهآرتس فقد تم تفعيل الحملة الأولى التي تم إنشاؤها من خلال هذا النظام عبر الإنترنت.
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