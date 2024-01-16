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إسرائيل تشتري أنظمة ذكاء اصطناعي للتأثير بالرأي العام العالمي

1/16/2024 7:22:50 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن تل أبيب قامت بشراء أنظمة ذكاء إعلامية اصطناعية في محاولة منها للتأثير على الرأي العام العالمي بعد فشلها الذريع وفق الصحيفة في الدفاع عن روايتها في الحرب على غزة.

وذكرت الصحيفة أن شراء هذا النظام جاء "لمواجهة معاداة السامية وإنكار فظائع حماس" على حد زعمها.

وقالت إن هيئات الدفاع والاستخبارات في إسرائيل أدركت بعد فترة وجيزة من معركة طوفان الأقصى أنها كانت تخسر المعركة على الإنترنت أمام ما أسمته "آلة الحرب النفسية والمعلوماتية المجهزة جيدا التابعة لحماس لذلك قاموا بشراء الأدوات الرقمية بهدوء لمحاربة المعلومات المضللة".

ووفقا لهآرتس فقد تم تفعيل الحملة الأولى التي تم إنشاؤها من خلال هذا النظام عبر الإنترنت.

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