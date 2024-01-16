آبل تزيح سامسونج عن عرش الهواتف الذكية في 2023

MENAFN - Khaberni) خبرني - أزاحت شركة آبل الأمريكية منافستها سامسونج الكورية الجنوبية عن عرش مبيعات الهواتف الذكية في عام 2023 على مستوى العالم.

واحتلت آبل المرتبة الأولى من حيث حجم مبيعات الهواتف الذكية في عام 2023، بحسب بيان لشركة أبحاث السوق“International Data Corporation”.

وأشار البيان إلى أن مبيعات الهواتف الذكية العالمية انخفضت بنسبة 3.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.17 مليار هاتف في عام 2023.

وهذا كان أقل حجم مبيعات خلال السنوات العشر الماضية، بحسب البيان.

ولفت البيان إلى أن 2010 كان العام الأخير الذي تربعت فيه شركة أخرى غير سامسونج على قمة سوق الهواتف الذكية.

ومنذ 2011 كانت سامسونج تتصدر سوق مبيعات الهواتف الذكية واستمر ذلك حتى عام 2022.

وأفاد البيان أن شركة آبل احتلت المرتبة الأولى بحصة سوقية بلغت 20.1 بالمئة في 2023.

فيما جاءت سامسونج بالمركز الثاني بحصة سوقية بلغت 19.4 بالمئة، تلتها شاومي الصينية بـ 12.5 بالمئة.

في حين بلغت الحصة السوقية لشركة أوبو الصينية 8.8 بالمئة، وفق البيان.