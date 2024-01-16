آبل تزيح سامسونج عن عرش الهواتف الذكية في 2023

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- Khaberni) خبرني - أزاحت شركة آبل الأمريكية منافستها سامسونج الكورية الجنوبية عن عرش مبيعات الهواتف الذكية في عام 2023 على مستوى العالم.
واحتلت آبل المرتبة الأولى من حيث حجم مبيعات الهواتف الذكية في عام 2023، بحسب بيان لشركة أبحاث السوق“International Data Corporation”.
وأشار البيان إلى أن مبيعات الهواتف الذكية العالمية انخفضت بنسبة 3.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.17 مليار هاتف في عام 2023.
وهذا كان أقل حجم مبيعات خلال السنوات العشر الماضية، بحسب البيان.
ولفت البيان إلى أن 2010 كان العام الأخير الذي تربعت فيه شركة أخرى غير سامسونج على قمة سوق الهواتف الذكية.
ومنذ 2011 كانت سامسونج تتصدر سوق مبيعات الهواتف الذكية واستمر ذلك حتى عام 2022.
وأفاد البيان أن شركة آبل احتلت المرتبة الأولى بحصة سوقية بلغت 20.1 بالمئة في 2023.
فيما جاءت سامسونج بالمركز الثاني بحصة سوقية بلغت 19.4 بالمئة، تلتها شاومي الصينية بـ 12.5 بالمئة.
في حين بلغت الحصة السوقية لشركة أوبو الصينية 8.8 بالمئة، وفق البيان.
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