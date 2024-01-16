ماذا حدث بالفندق؟ حقيقة اعتزال محمد صلاح بعد كأس الأمم الأفريقية

كشف مصدر داخل منتخب مصر، حقيقة ما تم تداوله من أخبار تؤكد استقرار محمد صلاح، قائد الفراعنة ونجم ليفربول الإنجليزي، على الاعتزال الدولي بعد كأس الأمم الأفريقية 2023 المُقامة حاليًا في كوت ديفوار كأول رد فعل من اللاعب بعد الهجوم عليه بعد التعادل أمام موزمبيق، 2-2، في مستهل مشوار الفراعنة بالبطولة، يوم الأحد، في مفاجأة من العيار الثقيل.

ونقل موقع مانشيت عن مصدر لم يسمه في المنتخب المصري: "محمد صلاح، لم يبلغ أحدا في المنتخب عن رغبته في الاعتزال دوليًا، حال عدم تتويج منتخب مصر بلقب كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار"، مؤكدًا ان هناك تفاؤلا كبيرا داخل معسكر الفراعنة من أجل الفوز باللقب، والتعادل مع موزمبيق، لم يُربك حسابات المنتخب أو يتسبب في أي أزمات داخل المنتخب، والجميع على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الهدف المنتظر وهو التتويج باللقب، وهذا حديث محمد صلاح مع جميع الاعبين.

وأضاف المصدر: "محمد صلاح، دائم عقد جلسات مع جميع اللاعبين من أجل تحفيزهم للفوز على غانا لتكون البداية الحقيقة للفراعنة في البطولة من أجل تحقيق اللقب، وهو الأمر الذي يتفهمه جميع اللاعبين بأن المنتخب ما زال قادرًا على الفوز بالبطولة رغم التعادل أمام موزمبيق".

وأتم المصدر: "محمد صلاح، نجم كبير ومسؤول عن قراراته فليس من المنطقي أن يعلن في ذلك التوقيت الاعتزال الدولي، ولكن هناك من يريد أن يتداول أخبارا غير صحيحة عن المنتخب".

وأوضحت صحيفة اليوم السابع المصرية أن لاعبي منتخب الفراعنة الكبار وهم محمد صلاح، ومحمد النني، وأحمد حجازي، ومحمد الشناوي، عقدوا جلسة مطولة مع زملائهم في المنتخب داخل فندق الإقامة في كوت ديفوار وتعاهدوا على تصحيح مسيرة المنتخب بالبطولة.

بحسب الصحيفة فقد تحدث اللاعبون الكبار عن ضرورة نسيان نتيجة مباراة موزمبيق والتركيز في مباراة غانا لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، مؤكدين أن الفرق الكبيرة لا تنظر إلى الخلف، وتضع أمامها دائما الهدف الأساسي الذي تعمل من أجله وهو حصد البطولات.

وأكد اللاعبون الكبار لزملائهم أن مباريات الافتتاح عادة من تشهد مفاجآت، ولكن التعادل مع موزمبيق لن يقلل من عزيمة الفراعنة، وستكون مباراة غانا بداية الانطلاق نحو المباراة النهائية.

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب غانا في العاشرة من مساء يوم غد الخميس، بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية لحساب المجموعة الثانية.





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