«مركز جمعة الماجد» يبحث «استخدام الذكاء الاصطناعي في توثيق التراث»

نظّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية والمجلس الأعلى للثقافة في مصر، أول من أمس، ندوة بعنوان ((استخدام الذكاء الاصطناعي في توثيق التراث))، حاضر فيها كل من الدكتور محمد خليف، استشاري الابتكار والتحول الرقمي، والدكتورة رشا البنا، رئيس مسار الفنون الرقمية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وعبدالنور سامي، المستشار التقني في شركة سايبرينا، ومدحت أبوزيد، مهندس الذكاء الاصطناعي.

بدأت الندوة مع الدكتور محمد خليف، الذي قدم عرضاً تقديمياً عن استخدامات الذكاء الاصطناعي في رقمنة التراث. وقال عبدالنور سامي : ((قام الذكاء الاصطناعي بتسهيل عمليات الإنتاج والإبداع الفني)). وتناولت الدكتورة رشا في الندوة مفهوم التراث الرقمي بأنواعه. واختتمت الندوة مع المهندس مدحت أبوزيد، الذي تحدث عن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة المخطوطات العربية القديمة.