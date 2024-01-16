«ساكسيشن» و«ذي بير» يهيمنان على جوائز «إيمي»

هيمن مسلسلا ((ساكسيشن)) و((ذي بير)) على جوائز ((إيمي)) أول من أمس، إذ حصد كل منهما 6 جوائز، في حفلة سادها الحنين إلى ماضي التلفزيون بعد تأجيلها أربعة أشهر بسبب الإضرابات في هوليوود.

وفاز ((ساكسيشن)) من إنتاج شبكة ((إتش بي أو))، والذي يتمحور حول معارك بين أفراد عائلة نافذة في مجال الإعلام، بجائزة أفضل مسلسل درامي، إضافة إلى مكافآت لنجومه كيران كالكن وساره سنوك وماثيو ماكفادين، بينما تصدر مسلسل ((ذي بير)) جوائز الكوميديا، واستحوذ ((بيف)) على أهم الجوائز في فئة المسلسلات القصيرة.

وخاض مسلسل ((ساكسيشن))، الذي فاز مرتين سابقاً بجائزة ((إيمي)) عن فئة أفضل مسلسل درامي، السباق بـ27 ترشيحاً، بما يشمل ثلاثة من أصل ستة مرشحين في فئة أفضل ممثل. كما فاز المسلسل بجائزتي أفضل كتابة وأفضل إخراج.

ونالت جينيفر كوليدج، النجمة الوحيدة العائدة في الموسم الثاني من المسلسل الساخر ((ذي وايت لوتس)) الذي تدور أحداثه في صقلية، جائزة أفضل ممثلة في دور ثانوي.