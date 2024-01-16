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أوركسترا الفردوس النسائية تسعد الصغار في «إكسبو دبي» 27 الجاري

1/16/2024 7:22:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت أوركسترا الفردوس، الأوركسترا النسائية التابعة لمدينة إكسبو دبي، والتي تضم أكثر من 56 موسيقية من 28 جنسية، عن إقامة المايسترو الصغير، حفل الموسيقى الكلاسيكية الفريد والمخصص للأطفال تحت 6 سنوات.

وينطلق الحفل المميز في 27 يناير الجاري في استوديو الفردوس بمدينة إكسبو دبي، ويتضمن مجموعة متنوعة من المقطوعات الموسيقية وأغاني الأطفال الكلاسيكية، إلى جانب أغاني ديزني الشهيرة، بما فيها هاكونا ماتاتا وأندر ذا سي وتشيكن دانس.

ويوفر الحفل الأول من نوعه في المنطقة تجربة موسيقية تعليمية وغامرة تأسر حواس الأطفال، وتعزز حبهم للموسيقى، حيث تقدم الأوركسترا بكامل أعضائها إبداعاتها لجمهور مميز من الأطفال وأهاليهم. كما تهدف البيئة الموسيقية التفاعلية إلى التواصل مع الأطفال الصغار، وتوفير تجربة تعليمية ترفيهية للكبار والأطفال على حد سواء.

وقالت مونيكا وودمان، قائدة أوركسترا الفردوس: ((تهتم الأوركسترا بتأثير الموسيقى في التعليم، ما يجعلنا متحمسين لإقامة الفعالية في استوديو الفردوس بدبي. وتحظى الموسيقى الكلاسيكية بأهمية كبيرة في التطور المعرفي للأطفال، حيث تتميز عن غيرها من الأنواع الموسيقية في قدرتها على تحفيز مناطق الإبداع والنشاط في الدماغ. ويوفر حفل المايسترو الصغير فرصة فريدة للأطفال وأهاليهم للتفاعل مع الموسيقى الحية، لذا نتطلع إلى تقديم هذا الحفل الموسيقي المميز)).

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