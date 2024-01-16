200 فعالية ثقافية في مهرجان القوز للفنون 2024

ينطلق مهرجان القوز للفنون في دورته الحادية عشرة يومي 27 و28 يناير الجاري برعاية شريكه الاستراتيجي هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)).

ويستمتع زوار المهرجان بأكثر من عشرين عرضا حياً، وثمانين فناناً وفنانة، وخمسين تصوراً مبتكراً من أشهى الأطعمة والأكلات، و200 فعالية ثقافية.

ويستضيف مهرجان القوز لعام 2024 مجموعة من مواهب المنطقة لتشعل أجواءه عروض حية يضيء أبرزها: مغني الراب السينابتيك ورفاقه، والفنان ليث الحسيني، وغيرهم الكثير من المبدعين.

ويقدم المهرجان طيفاً متنوعاً من التجارب الثقافية والتفاعلية التي تحاكي اهتمام جميع الأعمار على مدار يومي الحدث.

إلى جانب أصداء الطبيعة، يقدم المهرجان العديد من التجارب البصرية، إحداها جدارية ملحمية بعنوان ((مجموعة لحظات)) للفنان التونسي-الفرنسي إل سيد. وفي فضاء جلف فوتو بلس، يستأنف معرض ((الأعمال الفنية المختفية)). ولمحبي السينما موعد مع عرض خارجي لفيلم ((هيب هوب المقلاع)) تعرضه سينما عقيل وريل فلسطين، المهرجان الذي يعد زواره أيضاً بمجموعة بديعة من المشغولات والأعمال الفلسطينية التقليدية والمعاصرة.

ويعرض القوز للفنون 2024 مجموعةً من الأعمال التركيبية العامة، منها: ((كل الألوان للأسود ظلال)) للفنانة حمرا عباس من تنظيم غاليري لوري شبيبي. ويستضيف غاليري ((كربون 12)) ضمن مهرجان القوز عملاً تركيبياً آخر بعنوان ((رايات حمراء)) للفنانة أناهيتا رازمي.

ويقدم مهرجان القوز لزواره من الأطفال، تجارب تزهو بالألوان والإبداع. كما يتضمن مجموعة من الورش الفنية والتفاعلية، لاستكشاف مواهب الصغار.

ويستضيف المهرجان أيضاً كوكبةً من الموسيقيين المحليين الناشئين ليقدموا لزوار المهرجان ألواناً متنوعة من الموسيقى.

عشاق السهر

وسيكون زوار المهرجان على موعد مع المتعة عبر عدد من العروض الجماهيرية الحية، منها عرض الدي جي ستيك نو بيلز المقيم بالإمارات، وعرض للثنائي السوداني ((مارسيمبا)). ومن إفريقيا، يأخذنا العرض الراقص للمبدعة أوشا جاي إلى الهند. إضافة إلى العرض الإيقاعي لـ((دي جي)) بيج هاس.