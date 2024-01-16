«ندوة الثقافة» تستذكر إنجازات عبدالعزيز المطوع في «وقفات مع السيرة والإبداع»

نظمت ندوة الثقافة والعلوم جلسة عن الراحل عبدالعزيز خليل المطوع بعنوان ((وقفات مع السيرة والإبداع))، بحضور بلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة، وعبدالغفار حسين، وعلي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس إدارة الندوة، ود. رفيعة غباش مؤسسة ومديرة متحف المرأة في دبي، ود. صلاح القاسم المدير الإداري، وجمال الخياط المدير المالي، والمهندس رشاد بوخش، وعلي الشريف رئيس لجنة الشباب، ومريم ثاني رئيسة لجنة المكتبة والنشر، ود.سعيد حارب، ود.عبدالخالق عبدالله، ود. محمد المزروعي.

أدار الجلسة بلال البدور الذي أكد أن الأمسية تسترجع ذكريات شخصية عزيزة على قلوب الجميع، عبدالعزيز المطوع، أحد أبناء الإمارات الذين قدموا الكثير سواء من خلال العمل الرسمي أو الأهلي أو الإبداع والفكر.

محب للشعر

وقال سعود عبدالعزيز المطوع الابن الأكبر للمرحوم، إن والده كان يعلمهم منذ صغرهم حسن الخلق والتعامل مع الآخر، والرقي في التصرف، كما كان يحثهم على الكتابة في كل المواقف، وكان محباً للشعر وقراءته، يعزز لديهم حب الشعر وقراءته وتذوقه.

وأكد سعود أن والده في السنوات الأخيرة من عمره كان تركيزه منصباً على تأليف كتابه عن النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، الذي صدر في عدة طبعات، ومع إعداده الطبعة الأخيرة كان في مرحلة حرجة من المرض ولكن لم يمنعه مرضه من مراجعة الكتاب وإعداده للنشر قبل وفاته بيومين.

واستعرض علي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس إدارة الندوة، علاقته بالمرحوم المطوع الذي وصفه بأنه كان من الجيل الذهبي من أبناء الإمارات، وتفتحت مداركه واهتماماته الثقافية والإبداعية مع قيام الاتحاد وأثنائه وبعده.

وتحدثت الدكتورة رفيعة غباش عن مشاركتها للراحل في العمل في جامعة الإمارات وأثناء الدراسة في القاهرة من خلال الكتابة في مجلة الرسالة.

وقال إبراهيم الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة العويس الثقافية، إنه بحكم صلة القرابة بينه وبين عبدالعزيز المطوع فقد كان هناك الكثير من الميول الإبداعية والفكرية التي تجمعهما وقد تعلم منه الكثير، فكان هذا الإبداع متوارثاً بين أبناء الأسرة الذين كان شاغلهم الثقافة والفكر، وذكر الهاشمي أن عبدالعزيز كتب أول قصة مصورة في الإمارات وهو في سن 15 عاماً، هي قصة (الفأر المخترع). وبعدها شغف بالإعلام فأصدر مجلة (الصحفي الصغير) عام 1970.

وذكر الدكتور سعيد حارب أن علاقته بالراحل تمتد منذ سنوات الدراسة في القاهرة، وبعدها العمل في جامعة الإمارات وفي ندوة الثقافة والعلوم، وقال إن المطوع كان صلباً في الحق يتمسك به.

وعلى هامش الأمسية نظمت الندوة معرضاً لإصدارات الراحل عبدالعزيز المطوع ضم كل أعماله وإصداراته.