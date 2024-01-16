التراث والأدب الإماراتي.. ارتباط وثيق وآفاق مستقبلية

التراث الإماراتي غني بتفاصيله ومفرداته وحكاياته الغارقة في القدم، والتي يمكن أن تكون كنزاً ثميناً لكتّاب الرواية والقصص والأدب الإماراتي بشكل عام، لما تحويه من عناصر غنية وفريدة تميز بها المجتمع المحلي عن غيره من المجتمعات حتى تلك القريبة منه، لكن إلى أي مدى تم استخدام عناصر التراث لتكون حاضرة بشكلها الفريد في الأدب الإماراتي.

في هذا السياق قالت الكاتبة فاطمة المزروعي: ((أشعر أن التراث موجود في أدبنا الإماراتي، لكن ليس بالصورة التي نتمناها، فأنا ألاحظ أن أغلب الكتّاب الذين يكتبون في موضوع التراث لم يتعمقوا إلى الآن في الأدب بقدر الكتب البحثية، مثلاً لدينا العديد من الكتب البحثية وأوراق العمل، ونرى إصدارات تراثية ثقافية مهمة لكنها أكثر بكثير من توظيف التراث في الأدب، حتى الكتابة والإبداع لم تعد تضم عناصر كثيرة من التراث، وقد تغيب مسألة الدراسة والبحث العميق عن بعض الكُتّاب ممن يتناولون التراث في أعمالهم الأدبية، بالطبع هنا يصعب التعميم، إذ هنالك نماذج كتبت ووظفت التراث وعناصره بشكل جيد، لكن لا تزال الروايات والكتب التي تتناول التراث وعناصره بتفاصيلها العميقة قليلة جداً)).

وأكدت أن هناك قصصاً وحكايات تضم تفاصيل الحياة اليومية كما كانت في السابق، لكنها لم تستغل بالشكل المطلوب، ولم يتم عكسها في الأدب الإماراتي بالشكل المرغوب، فنشعر أن ما نراه عميق جداً، ولكن ما يتم عكسه في الأدب لا يتعدى كونه سطحياً جداً مقارنة مع تلك العادات والتقاليد والقصص العميقة التي تدخل في صلب الحياة اليومية، ويمكن عكسها بشكل جميل ومبدع.

وأضافت المزروعي: ((نحن نفتقد إلى الصبر والتعمق في موضوع التراث، ونحتاج إلى الانغماس والاستقصاء في مجال التمحور والكتابة عنه، فعلى سبيل المثال يجب أن يكون الكاتب مطلعاً على كافة العادات التراثية والبيئات المحلية المتنوعة، حيث نلحظ اختلافاً بين عادات أهل البحر ونظرائهم في الجبال أو البادية أو الصحراء؛ وإلمام الكاتب بهكذا تفاصيل يُمكّنه من نقل المفاهيم التراثية بالشكل المطلوب)).

وترى أن الكاتب يجب أن يخرج من حيز مكانه ويستكشف الأماكن التي يرغب في الكتابة عنها، ويجري مقابلات شفاهية تخلق عمقاً وتفتح آفاقاً جديدة لم يسبق له معرفتها، فكبار السن لديهم خبرات كثيرة وتقاطعات عاشوها وتجارب خاضوها لا يمكن للكاتب التعرف عليها إلا بالتقرب إليهم. كما أن العديد من التفاصيل غائبة عن جيلنا، فمثلاً سمعت عن العديد من الأسواق القديمة التي لم تعد موجودة حالياً، لذا لا يمكنني الكتابة عنها في الأدب إلا بالبحث والتحري وإجراء المقابلات الحية.

أما الكاتب والإعلامي جمال مطر فأكد أن الموضوع شائك جداً، ويرى أن المسرح والسينما قد تفوقا على الأدب والروايات من ناحية استخدام وتوظيف عناصر التراث، باستثناء القصة القصيرة لدى الراحلة مريم جمعة فرج والفنان مطر سيف. لافتاً إلى أنه كان من الممكن توظيف التراث في الرواية الإماراتية بشكل أفضل مما هو عليه.