نجوم «أمير الشعراء» يتألقون على مسرح مكتبة محمد بن راشد الجمعة

تنظم مكتبة محمد بن راشد، يوم الجمعة (19 يناير)، في السابعة مساءً على مسرح الخور، أمسية شعرية استثنائية ضمن فعالية ((ليالي الشعر))، وذلك بمشاركة كوكبة من شعراء برنامج ((أمير الشعراء))، حيث يتألقون بأعذب الكلمات وأجمل الأشعار، ويلقون في الأمسية قصائد حصرية للمرة الأولى.

وتأتي هذه الأمسية المتفردة في إطار استراتيجية ورؤية مكتبة محمد بن راشد للحفاظ على الأدب والثقافة والإرث العربي واللغة العربية، إلى جانب تشجيع الكتّاب والأدباء والشعراء والمبدعين على تعزيز إنتاجهم الفكري والأدبي بلغة الضاد في مختلف الفنون الأدبية.

ويشارك في الأمسية الشعرية نخبة من الشعراء اللامعين الذين أثروا ساحة الشعر العربي بإبداعاتهم في برنامج ((أمير الشعراء)) في موسمه الأخير، ومن بينهم: الشاعرة نجاة الظاهري من دولة الإمارات، والشاعر عمر المقدي من اليمن، والشاعرة دانا أبو محمود من سوريا، والشاعر خالد الحسن من العراق.

والجدير بالذكر أن الفعاليات الثقافية والأدبية في مكتبة محمد بن راشد تشكل جزءاً مهماً من جهودها لتعزيز الثقافة الأدبية والحفاظ على الهوية الثقافية العربية، بما يتماشى مع رؤيتها لتحفيز الإبداع وتقديم تجربة غنية وممتعة للجمهور.